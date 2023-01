Cruz Roja Internacional pide a México corregir ley de desaparecidos para agilizar búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México pidió este lunes corregir la Ley General en Materia de Desaparición de Personas tras cinco años de su creación para agilizar la localización, pues la legislación actual "retrasa los procesos de búsqueda en muchos de los casos".



"En su quinto aniversario, la organización humanitaria insta a eliminar de esta legislación la figura de 'persona no localizada', pues retrasa los procesos de búsqueda en muchos de los casos", señaló la organización en un comunicado.

De acuerdo con el CICR, en México la ley define a una "persona no localizada" como aquella sobre la que no se conoce su ubicación, pero cuya desaparición no está relacionada con algún delito.

Lo anterior, señaló el Comité, limita diligencias de investigación necesarias en las primeras horas de desaparición como la geolocalización en tiempo real y el registro de llamadas telefónicas, que solo se permiten si existe la presunción de un crimen.

"Todas las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas de forma inmediata, independientemente de las circunstancias de su desaparición. Recordemos que las primeras horas son esenciales para la búsqueda", afirmó Adriana Pozos, coordinadora del programa de personas desaparecidas en México del CICR.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la eliminación de esta figura en las leyes ampliaría la protección, ya que de inicio se reconocería jurídicamente como persona desaparecida a todas aquellas cuya ubicación y paradero se desconocen.

Esto, acotó María Elizondo, asesora jurídica del CICR, "evitaría que el proceso de localización sea obstaculizado por interpretaciones restrictivas de la Ley y formalismos innecesarios".

Asimismo, las especialistas destacaron la necesidad de otorgar a las fiscalías especializadas y a las comisiones de búsqueda "herramientas jurídicas y recursos humanos y financieros necesarios, que les permitan actuar y formar adecuadamente grupos de búsqueda interdisciplinarios".

Además, urgieron la adopción de un enfoque diferenciado que sea capaz de activar la búsqueda inmediata de personas migrantes, mujeres, personas con discapacidad, entre otros.

El CICR también destacó los avances de esta ley tras cinco años de su entrada en vigor, iniciando por la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda, seguido del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas y los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda e Investigación, que atiende desapariciones de migrantes.

Sin embargo, la organización internacional remarcó la necesidad de una revisión y reflexión de dicha legislación, a fin de "realizar un balance sobre lo que se ha logrado hasta ahora y los aspectos que deben fortalecerse".

Esto al recordar que la desaparición "es un flagelo persistente y actual que a la fecha ha lastimado a casi 110,000 familias" en México.