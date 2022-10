“Cruzaron la línea del respeto”

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal Ávila acusa al grupo al cual pertenece la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de pretender destruirlo, para lo cual hace uso de recursos públicos y del aparato de gobierno para excluirlo de la contienda interna de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El líder de Morena en el Senado advierte que con la difusión ilegal de conversaciones falsas y manipuladas, ese grupo cruzó la línea del respeto y de la competencia democrática, y optó por tomar un camino “sin retorno. Ya cruzaron la línea de respeto y la línea de la contienda democrática que decida la gente. No va a ser fácil que corrijan estos entuertos, no va a ser fácil que corrijan estos desaciertos y esta falta de pulcritud en las formas políticas”, recalca.

Reitera que no tiene ningún problema personal con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien fue utilizada para atacarlo, al exhibir supuestos diálogos entre él y Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional.

“Yo creo que ella simplemente fue una forma de golpearme, pero la decisión está tomada en el nivel superior al grupo que ella pertenece, y me parece que eso es lo delicado, que ya se decidieron a destruirme”, apunta.

“Lucharé porque me asiste la razón moral, la razón política, la razón jurídica, no voy a dejar que me destruyan y me parece que tomaron un camino equivocado, por eso yo hablo de senderos sin retorno, porque ya usar el aparato del gobierno y usar los recursos públicos para destruir, no a un adversario, pero aún más reprobable con un compañero de lucha, que no me lo merezco y que no creo que eso tenga sentido en una lucha democrática”.

¿Qué pasó con el compromiso que hicieron hace meses en la reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum en la Secretaría de Gobernación, de que se conducirían con respeto y civilidad?

—No se cumplió, se alteraron los ánimos de parte de su equipo. Esto que sucedió hace unos días [la difusión de sus presuntas conversaciones con Moreno] ya rompe todo el límite.

Subraya que este tipo de estrategias son un error, por lo que interpuso una denuncia penal contra Sansores y quien resulte responsable de la publicación de supuestas pláticas de WhatsApp, “porque al final de cuentas lo único que te queda en la vida pública es tu dignidad y tu calidad como servidor público, y lo voy a hacer valer”.