CS destaca honestidad en labor de las aduanas

Nuevo Laredo, Tamps.- En medio de las acusaciones contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) por el llamado caso de huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la honestidad ha sido un factor clave para el incremento histórico en los ingresos por concepto de aduanas, y subrayó que sin ese principio no se habrían alcanzado los resultados actuales.

Al encabezar la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, la Mandataria federal destacó que las aduanas son instalaciones estratégicas para el país, no sólo por su papel en la recaudación, sino por su relevancia en la seguridad nacional, la seguridad pública, el desarrollo económico y la soberanía.

"Por encima incluso de la digitalización, lo más importante es la honestidad. Ese incremento en los ingresos no se habría podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días", afirmó Sheinbaum Pardo.

A principios de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) de México, en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo a 14 personas acusadas de pertenecer a una red de huachicol fiscal dedicada al tráfico de combustible desde Estados Unidos.

Entre las personas acusadas se encuentran marinos, exfuncionarios de adunas, así como empresarios. De acuerdo con la Mandataria, tanto la ANAM y la FGR tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales y administradores.

El viernes, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que, de los seis elementos implicados en el caso del huachicol fiscal, cuatro ya causaron baja del servicio activo, mientras que dos permanecen en procesos administrativos y judiciales en curso.

Durante su mensaje de este domingo, la Presidenta felicitó al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; al secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles; así como a Rafael Marín, director de la ANAM, y a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, por el trabajo coordinado en el fortalecimiento del sistema aduanero del país.

La Presidenta subrayó que la modernización tecnológica ha sido determinante con la instalación de equipos no intrusivos como rayos X y sistemas de detección gamma, así como con la digitalización de los procesos aduanales en coordinación con el SAT, lo que ha permitido reducir tiempos, aumentar la eficiencia y fortalecer la vigilancia. Y reconoció a los ingenieros militares por la construcción de estas instalaciones aduaneras.