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CS: "Golfo de México es el nombre correcto"

Por El Universal

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A

Sombrerete, Zac.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó entrar en confrontaciones con el gobierno de Estados Unidos, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump imitara su voz en tono de burla al recrear una supuesta llamada telefónica entre ambos sobre el nombre del golfo de México.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos y no busca conflictos diplomáticos, aunque reiteró que el nombre correcto es "golfo de México".

"Y no es conflicto, ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos, pero ayer otra vez dijeron que el golfo de México se llamaba golfo de América.

Al inaugurar la planta cribadora y embolsadora de frijol "Beatriz González Ortega", la presidenta destacó que México alcanzó en 2026 la soberanía alimentaria en la producción de frijol, y anunció el lanzamiento de una campaña nacional para impulsar su consumo, producto que ha sido fortalecido mediante apoyos a productores.

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