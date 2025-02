CSP, contra el nepotismo

Santiago de Querétaro.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional: para la no reelección en ningún puesto popular y la prohibición de que ningún familiar pueda suceder de forma inmediata a otro en un cargo.

En Querétaro, al encabezar la ceremonia del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la Jefa del Ejecutivo federal manifestó que la lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción es un asunto de principios.

“Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección!

“La segunda. La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo.

“Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios”, manifestó.

“La Constitución

es nuestro escudo”

Por otra parte, ante amenazas a la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Constitución es nuestro escudo para defender a la nación, ya que “no somos colonia ni protectorado de nadie”.

“En estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México es un país libre, soberano e independiente. ¡No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie!”, declaró la presidenta ante los aplausos y gritos de decenas de funcionarios tanto oficialistas como opositores.