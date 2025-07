CSP: Seguimos insistiendo a EU

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno sigue insistiendo en que Estados Unidos debe dar información sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, al cumplirse este 25 de julio un año de su detención en Nuevo México.

En su conferencia de este viernes, aseguró que está en disposición de colaborar con el gobierno de Donald Trump, pero depende del mismo.

“Seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación”, dijo.

Por su parte, el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, volvió este jueves a la carga contra Claudia Sheinbaum; esta vez, por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”, dijo Lichtman, aludiendo a las declaraciones que hizo Sheinbaum.

Luego de que se anunciara la decisión de Ovidio Guzmán de declararse culpable en Estados Unidos, en un acuerdo de cooperación con la Justicia de aquel país, Sheinbaum criticó lo que llamó “falta de coherencia” en la política estadounidense hacia los cárteles mexicanos, por el acuerdo, destacando que primero el gobierno de EU declara organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles, para después llegar a acuerdos de culpabilidad con sus líderes.

Lichtman acusó entonces a la Presidenta de actuar como “el brazo de relaciones públicas” de la organización del capo Ismael “El Mayo” Zambada.