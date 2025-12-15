CSP supervisa el abasto de medicinas
Ciudad de México.- Luego de los procedimientos sancionatorios a farmacéuticas por incumplir la entrega de medicinas, que se iniciaron en noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ahora realiza visitas sorpresa a hospitales para supervisar el abasto.
Este domingo realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de supervisar directamente el abasto de medicamentos y dialogar con el personal encargado de la farmacia.
A través de sus redes sociales, la Mandataria compartió imágenes del recorrido, en las que se le observa saludando a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores administrativos.
"Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum.
La visita se da en el marco de la estrategia del gobierno federal para fortalecer el sistema público de salud y garantizar el acceso oportuno a medicamentos, una de las principales demandas de la población usuaria.
De acuerdo con el mensaje de la Titular del Ejecutivo, estas supervisiones buscan detectar áreas de mejora directamente en campo y acelerar la solución de rezagos históricos en el suministro de medicamentos.
