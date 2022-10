Cuál es el aeropuerto más solo de México

A-AA+

Si usted pensaba que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encontraba entre los menos visitados por ser el más nuevo y la escasa conectividad terrestre, le informamos que no sólo no es así, sino que Santa Lucía ya recibe mayor tráfico que varias terminales del norte del país.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reportó que 61 aeropuertos mexicanos atendieron a 15 millones de personas en operación regular durante agosto.

Sin embargo, hay nueve terminales que captaron menos de mil pasajeros, ocho de las cuales son administradas por la empresa estatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que dirige Oscar Artemio Arguello.

A cerca de 30 minutos en auto de "La Chingada", la finca propiedad del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hermanos, se encuentra el Aeropuerto Internacional de Palenque (AIP), de ASA, que recibió apenas 85 pasajeros en agosto y se colocó en el fondo de la lista como la terminal abierta al público más sola del país.

En segundo y tercer puesto están los aeropuertos nacionales de Tamuín, San Luis Potosí, y Tehuacán, Puebla, con sólo 108 y 164 visitantes, en ese orden.

Le siguen las terminales de Nogales, Sonora, y Cuernavaca, Morelos, cuyas pistas atendieron únicamente a 168 y 396 pasajeros, respectivamente, de acuerdo con la información más reciente de la AFAC.

Considerado por el presidente López Obrador como "el mejor aeropuerto de América Latina", el Felipe Ángeles captó 49 mil 919 pasajeros en servicio regular en agosto y fue su mejor mes desde que se inauguró el pasado 21 de marzo.

El AIFA ocupó la posición 32 en cuanto al tráfico de pasajeros en las 61 terminales mexicanas, tras encontrarse en el sitio 41 en julio.

Santa Lucía ya recibe más pasajeros que aeropuertos del norte, como los de Reynosa y Tampico, ambos en Tamaulipas, cuyo tráfico fue de 47 mil 859 y 46 mil 883 personas en agosto, respectivamente. También supera a los de Zacatecas y Durango, con 43 mil 477 y 42 mil 567 viajeros.

El Felipe Ángeles desplazó a terminales situadas en destinos de playa como Zihuatanejo y Manzanillo, con 44 mil 837 y 12 mil 533 visitantes, en ese orden.

"Al principio, las personas no querían volar desde el AIFA y nos costó mucho trabajo levantar las rutas, pero ya empiezan a aceptarlo; aunque todavía falta una mejor conectividad terrestre con Santa Lucía", explicó Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual).

"A la gente le está comenzando a gustar el AIFA, porque es más rápido y cómodo, debido a la agilidad en el tiempo de llegada y salida de las aeronaves. Cuando se concrete la ampliación del tren suburbano seguramente la terminal será mayormente utilizada", comentó a este diario el también presidente de la agencia Viajes Bojórquez.

El AIFA ha trasladado 201 mil personas del 21 de marzo al 31 de agosto, pero todavía se encuentra lejos de alcanzar el plan oficial para este año.

"Nosotros en la proyección que tenemos programada para diciembre de 2022, andamos entre 600 mil y 700 mil pasajeros", dijo el mes pasado Isidoro Pastor Román, director del AIFA.

Es decir, la terminal tiene sólo cuatro meses, de septiembre a diciembre, para atender 400 mil viajeros y alcanzar el objetivo. La AFAC dará a conocer los resultados de septiembre esta semana.