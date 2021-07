¿Cuál es la relación entre el hongo negro y el Covid?

Académicos e investigadores explican que pacientes con diabetes descontrolada, trasplantados, enfermos graves de cáncer, y personas con sus defensas bajas pueden contraer mucormicosis, conocido como hongo negro.

El doctor Marcelo Wolff, académico del Departamento de Medicina Interna Adultos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, asegura que "el Covid-19 grave implica primero una falla pulmonar habitualmente severa. Además, se pierden los mecanismos de defensa del pulmón, la tos, la eliminación de todas las partículas de patógenos se interrumpen, el paciente está intubado, por lo tanto, se interrumpen todas las barreras naturales, el paciente tiene un pulmón dañado, recibe corticoides, y estos además hacen subir la glicemia, entonces se conjugan ahí que ocurran estos dos fenómenos".

Lo que se mencionó en India, con algunos casos excepcionales de mucormicosis, generalmente suelen ser pacientes que además del uso de corticoesteroides suelen tener descompensaciones importantes en los niveles de glicemia, como diabéticos o descompensados".

Dependiendo de su condición de salud, a no pocas de estas personas se les administran corticoesteroides para disminuir la inflamación de las vías respiratorias, liberar los conductos aéreos y posibilitar una mejor oxigenación. Pero los esteroides son también, per se, inmunosupresores (reducen la migración de las células inmunológicas, defensoras de cualquier agente invasor) y, por si fuera poco, hacen que los niveles de glucosa en la sangre aumenten.

"Si esas personas llegan a infectarse con hongos del género Rhizopus, esta combinación de factores en nada los favorece. De ahí que la cantidad de casos de mucormicosis en la India se haya disparado", destaca la doctora Laura Castañón Olivares, investigadora de la Unidad de Micología del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Ahora bien, si consideramos que en México abundan los pacientes diabéticos descompensados y, según las estadísticas, muchas personas que padecen o han padecido Covid-19 son diabéticas, no sería raro que se multiplicaran los casos de mucormicosis en nuestro país.

¿Qué es la mucormicosis?

De acuerdo con los CDC, la mucormicosis es una infección micótica, causada por hongos, y aunque es una enfermedad muy grave, es muy poco común. Esta enfermedad afecta los senos paranasales, el cerebro o los pulmones y es más común que se presente en personas con un sistema inmunitario debilitado.

La mucormicosis, una infección comúnmente conocida como "hongo negro", es causada por diferentes tipos de hongos, los cuales se encuentran en la materia orgánica en descomposición: pan, frutas y vegetales en descomposición, así como la tierra y el abono.

¿Cuándo llegó el "hongo negro" a México?

En México existen reportes de mucormicosis, enfermedad conocida como hongo negro, de baja frecuencia y morbilidad desde hace varios años, razón por la cual no se puede decir que "ya llegó a México" o que es de "nueva adquisición", consideran Edith Sánchez Paredes y Laura Rosio Castañón Olivares, integrantes del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.

De acuerdo con las académicas, al revisar informes epidemiológicos, se observa que en un periodo de 12 o 15 años se registraron un máximo de 10 mil casos en el país, lo que significa que su frecuencia no es considerable.