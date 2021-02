¿Cuáles vacunas contra Covid-19 han sido aprobadas en México?

Las vacunas que en México ya fueron autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia son: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino Biologics y Sinovac.

En un comunicado, la Cofepris anunció la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech el 11 de diciembre, después de que el Comité de Moléculas Nuevas se reunió y de que sus 24 miembros aprobaran el uso de esta vacuna.

La vacuna creada por AstraZeneca fue aprobada el 4 de enero. En un comunicado, la Cofepris explicó que "la farmacéutica AstraZeneca S.A. de C.V. sometió a la Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de la Vacuna AstraZeneca Covid-19, con el propósito de que fuera evaluada y dictaminada para obtener una autorización por uso de emergencia".

La vacuna creada por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología llamada Sputnik-V, en honor al primer satélite lanzado al espacio más el agregado de la "V" por vacuna, fue aprobada el 2 de febrero.

Por su parte, las vacunas de CanSino Biologics y Sinovac fueron aprobadas simultáneamente el 10 de febrero. La vacuna de Sinovac llegará envasada a México, ya que es producida en China, mientras que se importará el principio activo de la vacuna de CanSino Biologics para su envase en el país.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha concedido autorización por parte de la Cofepris a la vacuna de Johnson & Johnson que este miércoles recibió la confirmación de efectividad y seguridad por parte de un panel de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

¿Cuántas vacunas se prevé que lleguen a México? El gobierno de México publicó un documento titulado "Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19", en el que se explica todo lo referente a la vacunación contra el nuevo coronavirus en México.

Este documento indica que entre diciembre 2020 y diciembre 2021, el país recibirá suficientes vacunas para inmunizar a 17.2 millones de personas mediante la vacuna creada por Pfizer-BioNTech. Por otro lado, México también recibirá 35 millones de dosis de la vacuna CanSinoBio y otros 30.8 millones de la vacuna de AstraZeneca, lo que dará un total de 90.9 millones de mexicanos vacunados para finales de 2021.

Además, el país espera obtener 25.8 millones de dosis adicionales a través del mecanismo COVAX. Una vez que se obtengan y apliquen estas vacunas, México tendrá 116.7 millones de personas vacunadas.

Plan de vacunación por grupos de edad. Desde que México anunció la compra de vacunas contra el Covid-19, las autoridades de salud informaron que los primeros en ser vacunados serían las personas que corren más riesgo: el personal de salud que atiende la enfermedad. Después se vacunarán a las personas de mayor edad, por lo que los últimos en recibir la vacuna serán aquellos que tengan menos de 40 años. El esquema de vacunación por grupos de edad es el siguiente:

· Trabajadores del sector salud

· Personas mayores de 80 años

· Personas de 70 a 79 años

· Personas de 60 a 69 años

· Personas de 50 a 59 años

· Personas de 40 a 49 años

· Personas menores de 40 años

Sin embargo, cabe recordar que los menores de edad no serán vacunados, pues hasta el momento ningún ensayo clínico ha incluido a menores de 16 años.

¿Qué son las brigadas de vacunación? Para realizar la vacunación a la población en general existirán brigadas que atenderán el reclutamiento, la identificación de personas y el aspecto central del proceso de vacunación.

Las brigadas de vacunación serán las encargadas de llevar el fármaco contra el Covid-19 a los puntos donde los adultos mayores recibirán la dosis para protegerlos de esta enfermedad respiratoria.

Un total de 120 mil personas divididas en grupos de 12 serán el ejército de vacunación del país para formar un total de 10 mil brigadas.

"Ya estamos [...] integrando las brigadas, van a participar alrededor de 120 mil personas, servidores públicos y también voluntarios, para ayudar", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de este martes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló este martes 5 de enero cómo estarán integradas estas brigadas responsables del ambicioso plan de vacunación que a partir del 11 de enero contempla la llegada de vacunas de Pfizer en mayores cantidades—alrededor de 400 mil por embarque—hasta completar poco más de un millón.

Las brigadas se conformarán por 12 personas de distintas profesiones para asegurar que la vacuna llegue de manera oportuna y en buenas condiciones a centros integradores que funcionarán como puestos de vacunación a donde deberán llegar los habitantes de ese y lugares alrededor.

La brigada se compone por cuatro promotores sociales, que son las personas encargadas de coordinar la entrega de los apoyos considerados en los programas sociales.

Con ellos irán dos miembros del sector salud que podrán ser médicos o enfermeros capacitados para aplicar la vacuna, o bien promotores de la salud.

Para garantizar la seguridad de la caravana y las vacunas, a cada brigada se le asignarán cuatro elementos de las fuerzas armadas, tres del Ejército y uno de Marina.

Y con estos 10 integrantes irán dos voluntarios, de los que no se detalló qué tarea tendrán en el equipo ni cómo serán reclutados. Cabe destacar que cada brigada tendrá como meta aplicar 300 vacunas semanales.

¿Cuándo empieza el plan de vacunación a nivel nacional? El arranque de la primera etapa de vacunación fue encabezado por el subsecretario de Salud y fue transmitido en vivo durante la conferencia matutina del presidente de la República el pasado jueves 24 de diciembre.

La enfermera María Irene Ramírez, jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva en el hospital Rubén Leñero, de 59 años, fue la primera que se ofreció voluntariamente a ser vacunada.

En lo que respecta al plan de vacunación a nivel nacional, la vacunación a todo el país inició desde el pasado 11 de enero.

"Con las vacunas que lleguen se completará la vacunación en la Ciudad de México y se seguirá con la zona metropolitana y en las demás entidades federativas. El personal de salud clínico será vacunado, en 11 categorías laborales, establecimos la vacunación en dónde está más activa la epidemia que es el Valle de México", resaltó Hugo López-Gatell Ramírez.

Cabe destacar que México fue de los 10 primeros países del mundo que comenzaron la vacunación contra el Covid-19 y fue el primer país en América Latina en comenzar la vacunación.