Cuando el dolor se convierte en activismo: el caso de Norma Laguna

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Para Norma Laguna, el 23 de febrero es un día de dolor y llanto desde hace 13 años. Ese día, su hija Idaly Jauche Laguna desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde entonces la vida de Norma dio un giro y se dio a la tarea de no parar hasta encontrarla, lo que sucedió dos años después, cuando encontró los restos de su hija en el lugar conocido como el Arroyo del Navajo, donde se encontraron restos de muchas otras mujeres.

Su andar no terminó ahí. Norma tuvo la fuerza para transformar su dolor en activismo, en una lucha constante para que las mujeres que habitan en una de las ciudades más violentas del mundo sean respetadas, escuchadas y se logre la justicia para quienes han sido víctimas de feminicidio.

"Mi hija cumple hoy 13 años de cuando fue desaparecida. Es motivo para decirle y seguirle recordando a las autoridades que tienen una deuda con nosotras, las madres, porque no sabemos por qué motivo nuestras hijas no fueron encontradas con vida", expresa Norma en entrevista.

Explica que su lucha tiene como objetivo que otras madres y otras familias no pasen lo mismo que ella, que desaparezca una de sus hijas y la encuentren sin vida. "Yo también tengo hijas más chicas. Entonces, yo decidí que lo que le pasó a mi hija tendría que ser algo para poder hacer justicia, y que se haga justicia en lo de ella y todas las mujeres y niñas que han sido asesinadas", expone.

Por eso, desde hace 13 años ha buscado todos los espacios donde la apoyen y la escuchen para hablar y llamar la atención de las autoridades en Ciudad Juárez. Para este día, como cada año, ha vuelto a organizar una manifestación frente al Centro de Justicia para las Mujeres, no sólo para recordar a su hija Idaly, sino también para instalar una manta con la imagen otras mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.

También buscará junto con organizaciones civiles, un espacio con las autoridades del Centro de Justicia y así saber de qué forma pueden apoyar a las mujeres y víctimas de alguna violencia en la frontera.



El caso de Idaly

Cuando Idaly Jauche Laguna desapareció tenía 19 años. Ese día había ido al Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3, de Ciudad Juárez, a visitar a un hermano de su mamá. Solía ir a esas visitas acompañada, pero ese 23 de febrero de 2010 fue sola y no regresó. Idaly fue localizada sin vida el 16 de abril de 2012. Sus restos estaban junto con los de otras jóvenes en el Arroyo del Navajo. Todos esos crímenes están impunes.

Es por eso que su madre participa en cada marcha, en cada manifestación, realiza actividades en cada cumpleaños, aniversario de desaparición y de localización sin vida, para exigir justicia para Idaly y todas las mujeres víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez.