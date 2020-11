Cuando Ernesto Cordero dijo que una familia podía vivir con 6 mil pesos mensuales

Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social de Veracruz, declaró en días pasados que es posible vivir con mil pesos mensuales, durante su comparecencia ante legisladores locales.

"Me entrevistaron y yo dije que estábamos dando mil pesos, porque con esta canasta básica, que no lo digo yo, lo dice la Coneval, puede vivir un mes una persona, pueden vivir dos personas por 15 días, o pueden vivir tres personas durante 10 días", expresó el funcionario veracruzano. Al respecto, Omar Miranda, diputado del PAN, retó al secretario de Desarrollo Social, a vivir un mes con mil pesos.

Este caso en Veracruz recuerda a Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, quien en 2011 dijo que familias con ingresos de 6 mil pesos mensuales podían tener accesos a créditos para vivienda, un coche y pagar colegiaturas escolares.

"Con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas", declaró al destacar una recuperación económica, que se estaba reflejando en los mexicanos.

Luego de sus polémicas declaraciones y de que la oposición lo retara a vivir con 6 mil pesos mensuales, Cordero señaló que lo malinterpretaron. Precisó que en México hay familias que con ingresos de 6 mil pesos, hacen "verdaderos milagros" para que rinda el dinero.

"Yo nunca dije que se podía vivir bien con 6 mil pesos, ya son interpretaciones (...) yo fui secretario de Desarrollo Social y sé lo difícil que es la vida y sé las condiciones de pobreza que hay en muchos puntos del país", expresó el aspirante por la Presidencia de la República en una conferencia de prensa.

"Jamás me refería a que con 6 mil pesos se puede vivir holgadamente. Hay familias que con 6 mil pesos al mes tienen un crédito hipotecario, un crédito de coche, que mandan a sus hijos a la escuela y que, sin embargo, están luchando por salir adelante, poco a poco. Ese es el comentario al que yo me refería", justificó en una entrevista radiofónica.

En junio de 2018, un día antes de las elecciones, Ernesto Cordero fue expulsado del PAN por apoyar a José Antonio Meade, candidato presidencial priista.