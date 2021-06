¿Cuándo será el día del padre?

Aunque la pandemia de covid-19 ha trastocado la vida de millones de familias, es importante permanecer unidos frente a la adversidad, pues nuestros seres queridos siempre serán un gran apoyo en tiempos de adversidad, es por esto que no debemos dejar de celebrar a nuestros padres, quienes nos han apoyado y guiado desde que éramos pequeños.

Así que ya lo sabes, no olvides felicitar a tu papá este Día del Padre 2021, el cual se celebrará el domingo 20 de junio.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Padre?

De acuerdo con información publicada por el INMUJERES, esta fecha se celebró por primera vez el 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington, en conmemoración a la vida de Henry Jackson Smart, un veterano de la guerra civil en Estados Unidos, cuya esposa murió durante el parto de su sexto hijo, por lo que tuvo que criar a sus hijas e hijos solo.

En un artículo titulado Reflexiones en torno a la paternidad responsable y la crianza de los hijos, los académicos María Alejandra Salguero y Héctor Fría señalan que una mujer llamada Smart Dood fue quien tuvo la idea de celebrar el Día del Padre, con el objetivo de enfatizar el papel de los padres en la sociedad, especialmente en el caso de aquellos que debían criar a sus hijos como padres solteros, sin embargo, la propuesta no tuvo gran eco en 1910.

Años más tarde, en 1915, Harris C. Meek, presidente del club de los Leones de Chicago, retomó la iniciativa de Dood, la cual tuvo mayor aceptación. En 1924, el presidente Calvin Coolidge lo declaró celebración nacional y en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó un decreto presidencial que establecía el tercer domingo de junio como el Día del Padre.

En el caso de nuestro país, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, con el fin de reforzar los lazos entre los padres y sus hijas e hijos. Cabe mencionar que según datos del INEGI, tan solo el 50% de la población celebra al día de los padres, en contraste con el 78% de la población que celebra el día de las madres.

El INMUJERES también señala que el Día del Padre busca promover "las paternidades y su importancia en las familias, invitándolos a involucrarse de manera activa en la vida de sus hijas e hijos, e impulsar medidas como la licencia de paternidad con goce de salario por tres días que desde 2005 reconoce el Colegio de la Frontera Sur y que se ha replicado en diversas instituciones públicas de nuestro país".