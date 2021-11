¿Cuándo será el segundo puente del noviembre de 2021?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que en noviembre de este año habría dos puentes largos. El primero comenzó el 29 de octubre y finaliza este 2 de noviembre debido a las juntas técnicas en las escuelas de educación básica y a la celebración de Día de Muertos.

Si no tuviste oportunidad de disfrutar de este llamado megapuente, aún hay esperanza de disfrutar otro, pues se acerca el segundo del mes en pocos días. De acuerdo con información oficial el segundo puente del mes tendrá lugar el lunes 15 de noviembre, debido a que se recorre el 20 de noviembre por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. De esta manera, profesores y estudiantes podrán disfrutar del sábado, domingo y lunes para relajarse de las actividades cotidianas, y regresarán a clases el martes 16 de noviembre.

Pero ¿Qué sucede con el puente en el caso de los trabajadores? Hay que señalar que cada empresa suele implementar los días feriados para descanso de diversas maneras. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo contempla como feriados oficiales el 2 de noviembre y el 15 de noviembre, por lo que están considerados como descansos obligatorios. En caso de que no respeten el asueto, es importante que los trabajadores conozcan sus derechos pues, si tienen que acudir a laborar en los días que la Ley contempla como descanso obligatorio, de acuerdo con el artículo 75, tendrán derecho a recibir un salario doble, es decir que en su próximo pago deberán recibir su salario diario normal y un día extra. Si lo anterior no se cumple, se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para recibir orientación gratuita.

¿Cuándo son las vacaciones de diciembre?

Ahora que conoces los puentes vacacionales de noviembre, probablemente te interesará saber cuándo comenzarán los días de descanso en el último mes del año. Al respecto, la SEP informó que el periodo vacacional de diciembre iniciará el día 20 y concluirá el 2 de enero de 2022, por lo que los alumnos y profesores regresarán a clases el lunes 3 de enero. La mala noticia es que los días de descanso obligatorio para los trabajadores solo son el 25 de diciembre y el 1 de enero que, en 2021, caen en día sábado, por lo que, a menos que trabajes en fines de semana, no podrás tomarte unos días libres.

Más allá de conocer los días festivos, debes tomar en consideración que los bancos tendrán días inhábiles. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó en el Diario Oficial de la Federación que los días 2 y 15 de noviembre, y 12 y 25 de diciembre las instituciones suspenderán actividades, así que toma tus precauciones.

El próximo periodo vacacional más cercano es el de Semana Santa y tendrá una duración de 10 días: del 11 al 22 de abril del año 2022.