¿Cuándo y cómo se hará la consulta sobre expresidentes de México?

Es cuestión de semanas para que los mexicanos acudan a las urnas de nuevo. En esta ocasión se votará en una consulta popular para determinar si se debe tomar acción legal contra los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta es la primera vez que el INE organizará una consulta popular

¿Cuáles son los pasos para organizar la consulta?

En el mes de abril, el INE estableció que estos serían los pasos a seguir para la realización de la consulta popular.

1. Organización

2. Difusión

3. Desarrollo de la jornada

4. Cómputo y declaración de resultados

¿Cuándo es la consulta popular sobre los expresidentes?

De acuerdo con el INE, la consulta popular contra los expresidentes se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021. Cabe mencionar que debido a la pandemia de covid-19, las autoridades electorales determinaron que las credenciales para votar que vencieron en 2019 y 2020 serán válidas para participar en la consulta.

¿Cómo se llevará a cabo la consulta popular?

La consulta popular con relación al juicio contra los expresidentes consistirá un una pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Se aprueba la papeleta para la consulta popular

El 2 de junio, el INE anunció que aprobó la papeleta y plantilla Braille para la consulta popular que se llevará a cabo el 1.º de agosto.

El comunicado de prensa señala que a pesar de que la autoridad electoral no recibió recursos adicionales para organizar dicha consulta, el INE ajustará "el modelo a parámetros mínimos necesarios que, por un lado, permitan la garantía de los derechos de la ciudadanía y su involucramiento en estos mecanismos de participación ciudadana, y por otro lado, desahogar los trabajos con las economías con las que cuente el Instituto".

--El INE señala la falta de recursos para la consulta

Aunque el INE solicitó la ampliación de su presupuesto en varias ocasiones, la Secretaría de Hacienda se negó a aumentar el presupuesto y recomendó "utilizar los recursos con que se cuenta para este año".

Durante una sesión del INE, el Consejero Ciro Murayana señaló que "estamos ante una novedad, que es la primera vez que se echa a andar una consulta popular, pero también estamos frente a una excentricidad en donde no se otorgan recursos para un ejercicio en donde se va a convocar a casi 94 millones de electores".

El INE calculó que la consulta popular costaría alrededor de $1,499 millones de pesos, pero debido a los recortes presupuestales, anunció que se utilizarán urnas electrónicas, se reducirá el número de casillas y cada Mesa Receptora de la Consulta Popular podrá recibir hasta 1,500 opiniones.

¿Qué es una Consulta Popular?

El INE compartió un video en el que explica en que consiste una consulta popular y por qué es tan importante para una democracia.