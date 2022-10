¿Cuándo y dónde ver los Playoffs de la MLB?

La MLB está llegando a su fin después de una temporada regular histórica. Los Playoffs de las Grandes Ligas empiezan el viernes 7 de octubre y a continuación te dejamos la información sobre cuándo y dónde ver los partidos.

En este nuevo formato de postemporada, las series de comodín serán al mejor de tres juegos; las series divisionales tendrán un ganador al mejor de cinco juegos, y las series de campeonato así como la Serie

Mundial serán al mejor de siete juegos.

¿Cuándo y donde ver los partidos de comodines?

- LIGA AMERICANA

* Viernes: Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians (11:00 horas - ESPN)

* Viernes: Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays (15:00 horas - ESPN)

- LIGA NACIONAL

* Viernes: Philadelphia Phillies vs St. Louis Cardinals (13:00 horas - ESPN3)

* Viernes: New York Mets vs San Diego Padres (19:00 horas - ESPN)

La postemporada también podrá ser vista por los canales de FOX Sports.