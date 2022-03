"Cuanta creatividad, ternuritas": AMLO sobre casa Lego del PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la "casa gris" de Legos que presentó ayer la oposición en el Senado de la República.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, afirmó que lo hacen porque están muy molestos, y les pidió evitar el ridículo.

"Están muy molestos, no les sale nada, en la política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, en el Senado llevan un Lego de la casa de José Ramón, cuanta creatividad, ternuritas".

Al leer las reacciones del hecho en Twitter, mostró el mensaje de Fernando Belauzarán; "todos quieren el Lego de la Casa Gris del bodoque mayor de López Obrador".

"Esto es lo que hicieron, una cosa muy creativa, hablar de una casa rentada, un escándalo, estaba viendo a algunos que decían "nos debe una explicación", nada, ya hemos hablado bastante", expuso.

El Ejecutivo Federal recordó que su hijo José Ramón tiene 40 años y es independiente.

"Está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría pero él es independiente. Se lo rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si ordeno que se le amplíen contratos a una empresa extranjera y a cambio de ese contrato pido que le renten la casa, o sea que el moche sea que le renten la casa a José Ramón, no, ni conozco la empresa ni nada absolutamente", declaró.

López Obrador sostuvo que no debe ninguna explicación al respecto, y agregó que quien sí la debe es Felipe Calderón.

"Cuando dicen nos debe una explicación me pongo a pensar y digo, es que les molesta cuando aquí digo que Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna, y no ha dicho nada sobre eso, y nos debe una explicación de por qué aceptó que el gobierno de Estados Unidos introdujera armas a México violando nuestra soberanía, y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno, y bueno, también por qué ofreció que iba a hacer un refinería y nada más hizo la barda, y muchas cosas", aseveró.

También cuestionó al expresidente Calderón por presuntamente haber presionado al ministro Arturo Zaldívar para que no involucrara en su resolución a familiares de su esposa, Margarita Zavala, en el caso ABC.

Finalmente bromeó y dijo que en una asamblea de la oposición, votaron por varias propuestas y ganó la del Lego.

"Debemos de ayudarlos, ya estoy de asesor, imaginen, unos dicen "debemos crear un proyecto alternativo de Nación", dice otro "creemos propuestas de ley que beneficien a la nación", pero no, mejor dicen "levantemos una casita de legos", y en la asamblea todo "siiiii", beeeeee (imita a borrego)", concluyó.