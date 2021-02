"¿Cuánto papel de baño usa el Presidente?", la pregunta de un ciudadano al Instituto de Transparencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un ciudadano, por medio de la Ley de Transparencia, solicitó conocer cuánto papel de baño usa.

"Solicitaron a la Presidencia, una persona, un ciudadano, al Instituto de Transparencia, le preguntaron que cuánto papel sanitario usaba yo, que cuánto gastábamos", mencionó López Obrador.

-"¿Y qué le contestó?", se le cuestionó al Presidente en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

-"Ahí está la respuesta, pues me preguntó Alejandro Esquer y le dije: 'contesta todo, responde'", dijo.

Recordó que cuando su paisano y poeta Carlos Pellicer fue director del Museo de La Venta y del Museo de Tabasco, y la Oficialía Mayor no le mandaba papel sanitario, advirtió que si no le enviaban papel, conseguiría un costal de bacal (mazorca del maíz).

Al respecto, Presidencia respondió que "no se localizó evidencia documental" que atienda el requerimiento del solicitante.