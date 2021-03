¿Cuánto recibirá Romero Deschamps por su jubilación?

De acuerdo con el portal de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps recibiría una pensión mensual equivalente al 100% de su salario ordinario, que al 28 de febrero de 2021 -último registro oficial- es de 28 mil 636.50 pesos mensuales.

Además, recibirá una cascada de beneficios plasmados contractualmente entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en su Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 (CCT).

El CCT vigente señala que, en materia de jubilaciones, capítulo I, artículo 2, el ex dirigente reúne las condiciones para optar por el derecho a la jubilación, "cuando cumplan 60 años de edad o acrediten 30 años de servicio, tomando como base el 100% del promedio de salario ordinario que hayan disfrutado en puestos permanentes en el último año de servicio".

Romero Deschamps, según Función Pública está adscrito al Corporativo de Pemex con una clasificación de puesto "pendiente".

Registra un salario bruto mensual de 41 mil 203.60 pesos, es decir, el salario que el empleador -en este caso Pemex- paga a sus trabajadores ante de que se produzca la retención de impuestos, que en México es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y las cotizaciones a la seguridad social, que en el sector privado se hace al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la aportación a la Afore.

El salario neto que devenga el exlíder sindical es de 28 mil 636.50 pesos mensuales, que es el que se toma para efectos de jubilación, ya que es la cantidad de dinero exacta que percibía hasta el pasado 28 de febrero en su cuenta de nómina una vez descontada la retención de impuestos y las cuotas a la seguridad social. Es decir, es el dinero que ve reflejado en su quincena después de que se hagan las retenciones.

De acuerdo con el CCT, al momento de obtener el beneficio de la jubilación, Romero Deschamps tiene derecho además de su pensión jubilatoria a una prima de antigüedad por servicios prestados equivalente a 20 días de salario ordinario por cada año de antigüedad acreditada. Por cada mes que exceda al último año de servicios, se le acreditará el importe de un día y 66 centésimas de salario ordinario.

Su ingreso a la empresa fue en 1993, de manera que acreditó 28 años de servicio, 3 más de los requeridos para solicitar el beneficio de la jubilación, por lo que estaría en condiciones de recibir 477 mil 275 pesos, más el importe excedente por los 3 años adicionales.

Recibirá también:

-Atención médica para él y sus derechohabientes.

-Bonificación para compra de gasolinas y gas.

-Derecho a préstamo de hasta 90 días equivalentes del importe de su pensión, equivalente a 85 mil 909.50 pesos

-Canasta básica de alimentos por 3,943.95 pesos

-Transporte 21.25 pesos diarios.

-Aguinaldo 60 días de salario ordinario, 57 mil 273 pesos.

Ayuda para gastos funerarios no inferior a 31 mil 943.25 pesos.

-Aportación financiera y en caso de no haberlo solicitado, como miembro del STPRM, asignación de casa o crédito hipotecario. Préstamo con garantía hipotecaria, hasta dos créditos. Recibirá una aportación financiera de hasta 132 mil 370.95 pesos por los intereses y gastos que pudieran generarse en operaciones de compra.

-Seguro de vida por 82,767.15 pesos a familiares o derechohabientes.