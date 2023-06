Cuauhtémoc Blanco acusa confabulación en su contra

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., junio 21 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó que un grupo de diputados y el fiscal Uriel Carmona Gándara se reunieron recientemente con los abogados promotores del juicio político, para confabular en su contra y advirtió tiempos aciagos para su administración mediante una serie de ataques políticos.

Entre los diputados que, de acuerdo con el gobernador, conspiran en su contra junto con el fiscal, se encuentran Francisco Sánchez Zavala del PAN, presidente de la Mesa Directiva; Agustín Alonso, del Partido Nueva Alianza, Luz Dary Quevedo Maldonado y Julio César Solís Serrano, ambos de Movimiento Ciudadano.

En la confabulación también participan, según el gobernador, los legisladores de Morena Paola Cruz, Macrina Vallejo y Alejandro Martínez.

Blanco Bravo precisó que la solicitud de juicio político que presentó hace unos días pasados un grupo de abogados en su contra por omisión en tareas de seguridad pública, forma parte de los ataques políticos.

"El que nada debe nada teme. Se que tuvieron una reunión un sábado entre diputados y, me parece, que también el fiscal, hasta dicen que hay grabaciones donde están el fiscal, los diputados y estos abogados que supuestamente no pertenecen a ninguna barra de abogados, pero estoy muy tranquilo", afirmó el gobernador.



Juicio político en análisis

Por separado el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, sostuvo que ante la ausencia de trabajo del gobernador, muchos ciudadanos, pero también abogados, "coinciden en que hay bastantes temas que son causales de juicio político".

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) informó que el juicio político fue remitido a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso, que cuyo colegiado determinará la procedencia de este, y en caso de que resulte procedente se enviará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Poder Legislativo.

El legislador entreveró la procedencia del juicio político al decir que detrás de la acusación del gobernador sobre una supuesta campaña de desprestigio en su contra, se encuentra "el detonante del hartazgo social hacia su desempeño".



Políticos y empresarios detrás de la campaña negra: gobernador

Horas antes el gobernador, durante el banderazo de salida a 24 ambulancias para la red hospitalaria de Morelos, el gobernador afirmó que hay gente mal intencionada que quiere desprestigiar a su gobierno y pidió preguntar a los presidentes municipales el apoyo que han tenido en obra pública.

"Se que también se ha reunido Lucy Meza (senadora de Morena) con Graco, Víctor Sánchez y otros empresarios; Rabindranath (Salazar Solorio), coordinador general de Política y Gobierno de la República. También se está metiendo Pedro Haces con Lucy Meza y hay que recordar que junto con Juan Ángel Flores endeudaron al estado con Graco Ramírez (2012-2018)", afirmó Cuauhtémoc Blanco.

Aseguró que se defenderá del juicio político y subrayó que los tres diputados de Morena que confabulan en su contra obedecen a Rabindranath porque quiere ser gobernador.

Los aspirantes a sucederlo, subrayó, son políticos que en cinco años no se habían aparecido, pero es época electoral y acá los tenemos, incluido la directora de Lotenal, Margarita González Saravia.

"Hay fuego amigo con Morena y Graco se está metiendo muy fuerte con Lucy Meza y el empresario Víctor Sánchez; quieren seguir saqueando el estado y le digo a la gente que tome la mejor decisión para las elecciones de 2024", sostuvo.