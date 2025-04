Cuauhtémoc Blanco: del lodo de Tepito a la gloria del futbol mexicano

Cuauhtémoc Blanco es sin duda uno de los futbolistas más importantes en la historia de México, un hombre que gracias a su talento demostró durante años que los sueños son posibles.

El exjugador del América, quien se convirtió en ídolo del equipo azulcrema y la Selección Mexicana habló sobre lo importante que es el tener siempre los pies en la tierra y aprovechar las oportunidades que la vida te presenta.

En entrevista con José "Shaggy" Martínez, el exfutbolista compartió diferentes paisajes de su trayectoria en las canchas, en las que además de recordar los buenos momento, habló sobre su vida ante del balompié etapa en la que ayudó a su familia realizando varios trabajos en el barrio de Tepito.

"No soy agrandado, ni mamón debes saber del lugar del que vienes. Las oportunidades las tienes que aprovechar, no es fácil. Yo trabajé en la fábrica de mis tíos, vendí discos en Tepito y Dios me puso en el camino de ser futbolista", mencionó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Blanco, quien se involucró en la política tras su retiro profesional, aprovechó la oportunidad para opinar de la tecnología y el cambio de las nuevas generaciones, recordando como vivió su infancia.

"Me gustaría llevar a mí hijo al barrio al lugar en el que nací. Ese fue el lugar en el que empecé jugando en canchas de tierra con lodo, con los zapatos rotos. Jugabas todo el día, ahora todo se lo llevan las redes sociales".