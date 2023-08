Cuauhtémoc Cárdenas cuestiona método de definición de Morena

A-AA+

CIUDAD MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y líder formado en la política de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas declaró que ante el proceso de definición de candidato en Morena, "la encuesta como proceso de resolución o determinación no es el camino".

En entrevista con la periodista Adela Micha, en "Solo con Adela" de La Saga mencionó que el proceso interno, así como las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador están pasando por encima de la ley.

"Aunque esté disfrazado el decir que no están buscando candidaturas, lo que estamos viendo es que se están buscando candidaturas presidenciales", expresó.

Sobre el método que eligió Morena para seleccionar a alguna de las seis "corcholatas" subrayó:

"No creo en las encuestas como procedimiento de definición, se prestan a muchas dudas. Una encuesta es una fotografía de un momento determinado".

Asimismo, el ingeniero Cárdenas enfatizó en la necesidad de hacer un análisis político de los participantes y hacer una elección interna en los partidos, que sería un método democrático.

Ante el proyecto que debería conformar el aspirante a suceder al presidente, el ingeniero Cárdenas esbozó que "llegue quien llegue va a tener que buscarle como quitarse problemas de encima y como por lo tanto atender problemas que están enfrente".

Además, tras el cuestionamiento de la periodista sobre el cambio de políticas en el sexenio, dijo:

"Hoy tenemos una economía que no crece como logramos hacer crecer hace muchos años, hoy tenemos más descomposición social por la presencia de la delincuencia", dijo el tres veces candidato presidencial.

Cerró su entrevista diciendo que a López Obrador le tiene aprecio. Cariño no, precisó. Aprecio.