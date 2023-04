Cuerpo de Perla Cristal fue hallado calcinado en carretera de Coroneo

A-AA+

GUANAJUATO, Gto., abril 20 (EL UNIVERSAL).- Perla Cristal Gaviña Ordaz, de 19 años de edad, originaria de la Ciudad de México (CDMX), fue encontrada calcinada en una carretera en el municipio de Coroneo, Guanajuato, al norte del estado.

El cuerpo de la joven se localizó el 11 de abril pasado, dos días después de que se reportara desaparecida en la alcaldía de Tláhuac, CDMX.

En esa fecha, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) registró el hallazgo de una persona muerta calcinada de la que no era posible identificar su sexo, en un camino ubicado entre las comunidades Cruz del Pastor y La Joya.

Los peritos levantaron el cuerpo para los estudios médico-legistas en el edificio central del Servicio Médico Forense, para determinar las causas de la muerte y proceder a la identidad de la víctima.

En el proceso se realizaron estudios genéticos (ADN) y mediante el perfil genético se logró establecer que corresponden al de Perla "N", señaló la FGE.

"La investigación continúa en curso y en medida que sea posible, se proporcionará mayor información del tema", señaló la fiscalía sin dar detalles del curso de las indagatorias. Tampoco reveló las hipótesis que se tienen para el esclarecimiento del crimen, o si existen personas detenidas.



Perla Cristal salió con una amiga y ya no regresó a casa

La noche del 9 de abril, Perla Cristal salió a cenar con su amiga Alison, de su casa ubicada en el barrio Santa Ana, Tláhuac, con dos hombres más, pero no volvió a su hogar.

La familia denunció la desaparición de Perla Cristal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que subió una ficha con su fotografía y características físicas para su búsqueda.