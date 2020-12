Cuerpo de Sandra, maestra de IPN, tenía golpes en cuerpo y cara

La mujer que fue encontrada sin vida la noche del martes a un costado del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, fue identificada como Sandra Ibeth Ochoa García, profesora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La víctima de 42 años de edad fue localizada en un camino de terracería en el poblado de La Candelario Tlapala, cerca de la carretera federal México-Cuautla, con visibles golpes en varias partes del cuerpo y de la cara, según informó la Policía Municipal de Chalco.

Yuritzi Hernández, subdirectora de Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, informó que la familia de la académica del IPN, que residía en Los Reyes La Paz, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a denunciar su desaparición, pero no los atendieron inicialmente.

Entonces recurrieron a las autoridades locales de Nezahualcóyotl quienes fueron los que emitieron una Alerta de Búsqueda foránea desde el 8 de diciembre porque Sandra Ibeth no era habitante del municipio. Esa alerta fue la que se difundió en las redes sociales para tratar de dar con su paradero.

La Célula de Búsqueda de Nezahualcóyotl fue la que inició las labores para su localización y posteriormente se sumó la fiscalía mexiquense, explicó Yuritzi Hernández.

--Identifican cuerpo

La corporación estatal informó que en los primeros minutos de este jueves fue identificado el cuerpo de la mujer que había sido localizado sin vida la noche del martes 8 de diciembre pasado en el municipio de Chalco.

En un comunicado, la FGJEM dio a conocer que el 8 de diciembre, alrededor de las 22:30 horas, autoridades municipales de Chalco reportaron el hallazgo del cuerpo, "por lo que se dispuso personal ministerial que fue enviado al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento correspondiente con protocolo de feminicidio. Es preciso referir que la víctima no pudo ser identificada en ese momento", indicó.

En el lugar se recabaron indicios y se llevaron a cabo todas las labores con perspectiva de género, explicó.

La fiscalía dijo que la tarde del miércoles 9 de diciembre se presentaron en las instalaciones de la FGJEM varias personas, acompañadas por integrantes de la Célula de Búsqueda del municipio de Nezahualcóyotl, para realizar la denuncia correspondiente por la desaparición de una mujer; al recabar las características y luego de varias diligencias fue posible establecer coincidencias entre la víctima localizada sin vida un día antes y la persona desaparecida.

Posteriormente se realizó una diligencia de reconocimiento en las instalaciones de la FGJEM con apoyo de personal especializado. Después de que fue identificada la víctima se entregó el cuerpo a sus familiares.

Hasta ahora no hay detenidos por el asesinato de la maestra del Politécnico. La fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen.

La última vez que se supo del paradero de la profesora se encontraba en la Ciudad de México, informaron familiares a las autoridades de Nezahualcóyotl.

En su cuenta oficial de Twitter el IPN "lamentó profundamente el fallecimiento de la doctora Sandra Ibeth Ochoa García, destacada politécnica con vocación docente y experiencia en varias generaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN.

"Nos solidarizamos en estos momentos difíciles con sus familiares, amigos y colegas. Descanse en paz", dice el mensaje que escribió en la red social.