Cuestiona AMLO a senador republicano por iniciativa de Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- "¿Qué le pasa?", cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador al senador republicano Lindsey Graham, quien dijo que presentaría una iniciativa que permitiría a Estados Unidos utilizar la fuerza militar contra México para acabar con los cárteles de la droga.

En conferencia de prensa en el búnker que construyó Genaro García Luna, de Constituyentes, López Obrador señaló que México no acepta amenazas y no descartó acudir a la ONU si la iniciativa de los republicanos prospera.

"No aceptamos las amenazas, no es el gobierno del presidente Joe Biden, son los republicanos, fue el coordinador de los republicanos en la cama de Representantes, es una actitud prepotente alevosa, majadera, intervencionista ¿cómo es eso de que va a presentar una iniciativa si no hay un acuerdo de que intervengan aquí en nuestro territorio, como lo hacían antes, si no vamos a presentar una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan introducirse en territorio mexicano? ¿Qué le pasa?".

El presidente López Obrador reiteró que los republicanos deben cambiar su trato hacia México o comenzará con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos nuestros paisanos sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México.

"Si continúan con esa actitud vamos a estar insistiendo en que ningún voto de mexicanos hispanos, de los que quieren a su patria recordando aquello de Rubén Blades, de qué 'el que no quiera su patria no quiere a su madre', ni un voto a los republicanos sea quien sea".

El mandatario dijo que no permitirá que se afecte la dignidad de México, porque este es un pueblo independiente y soberano, que no se olvide.

Dijo que no ha tenido conversaciones con el presidente Biden sobre este tema, pero lo de ayer fue "el colmo" y por eso su respuesta inmediata.

"Este señor se atreve a decir que van a utilizar las fuerzas armadas de Estados Unidos para introducirse en nuestro territorio, es una inversión, no, no, no".

"Vamos a esperar a ver qué reacción habrá en estos días, de qué se trata y claro que no nos vamos a dejar, pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento y podríamos acudir a la ONU, por eso estamos iniciando, queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del partido republicano a ver qué opinan", comentó.