Cuestiona el PAN que AMLO guarde silencio ante posible corrupción de sus funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador calla cuando se evidencian casos de corrupción de su primer círculo como es el reciente caso del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo vincula con la recepción de transferencias millonarias.

Destacaron senadores del PAN quienes reclamaron al primer mandatario el doble rasero cuando se trata de casos de sus funcionarios a diferencia de todo el aparato del Estado para investigar y exhibir a adversarios, como es el caso del excandidato presidencial, Ricardo Anaya.

En rueda de prensa, el coordinador del PAN, Julen Remeteria, insistió en que el fiscal general de la República (FGR) debe comparecer ante comisiones del Senado o la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que explique y transparente la investigación en su contra de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se enrede cuando se trata de hablar de corrupción de los suyos.

"¿De dónde salieron los 42 millones que su secretario particular y compañía depositaron en efectivo, es absolutamente falso que hayan sido depósitos por el sismo, porque la gente que quiere dar va y deposita directamente al banco. Aquí eran fajos de 50 mil pesos, de billetes de una misma denominación en un carrusel, encabezado por el secretario particular del presidente".

"Ante esas evidencias, la pregunta al fiscal general es ¿de dónde salieron los 42 millones? ¿qué empresario lo puso?, o ¿qué narcotraficante lo puso? Así es que señor presidente ¡basta!, de impunidad. La casa se barre de arriba para abajo. Pero, también se barre la propia casa, no sólo la casa ajena y en este caso hay absoluta impunidad cuando se trata de sus colaboradores", agregó.

Asimismo, los senadores del PAN, criticaron la campaña política anticipada que realiza Claudia Sheinbaum al lado de presidente López Obrador, para sucederlo en 2024.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López, exhortó a la jefa de Gobierno no ser palera del presidente.

"Y lo primero que hay que decirle a la señora Claudia Sheinbaum es que deje de estar de palera del presidente y se ponga a trabajar por los capitalinos, lo que está pasando en la Ciudad de México en términos de inseguridad es brutal, es claro que ella tiene una agenda y no es resolver los problemas de quienes vivimos aquí en la capital".