Cuestiona Esteban Moctezuma críticas a reforma educativa

"¿En dónde estaban el día en que Nochixtlán se impuso a la reforma educativa y que tuvo que haber incluso muertos?", cuestionó el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, a los diputados de partidos de oposición que hoy critican a la reforma educativa de 2019.

En una comparecencia que ha sido de todo menos tersa, y en la que en varias ocasiones la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, ha tenido que pedir respeto para el secretario y que se le deje continuar su discurso, este reclamó a los legisladores que hoy critican la reforma educativa de mayo de 2019 y las leyes reglamentarias que se aprobaron en semanas pasadas.

"Lo que queremos es quitar la corrupción que existe, para eso están las leyes secundarias (de la reforma educativa 2019). ¿en dónde estaban el día en que Nochixtlán se impuso a la reforma educativa y que tuvo que haber incluso muertos que todo México lamentó?

¿En dónde estaban, me pregunto yo, cuando sabían que había diez universidades en quiebra y no hubo ningún programa para rescatarlas? Y finalmente ¿en dónde estaban, y es una pregunta que me hago yo todos los días, cuando la capacitación de maestras y maestros, en el presupuesto de 2017 tenía 2 mil millones de pesos, que desviaron para propaganda, medios de comunicación y publicidad. Lo que hicieron fue crear esa burbuja de imagen positiva que afortunadamente ya reventó", dijo.

El comentario se dio en respuesta al cuestionamiento de la diputada Norma Guel Saldivar quien señaló que la reforma educativa de 2019 representa "un enorme retroceso educativo" porque desmanteló instituciones y se convirtió en un entramado de malas decisiones.

"Los argumentos que subyacen a estas malas decisiones en un tema primordial para el país, como lo es la educación, no son técnicos sino políticos, las que tendrán consecuencias en los aprendizajes de millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país", reclamó.