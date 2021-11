Cuestiona Samuel García "falta de liderazgo" de México ante cambio climático

Desde Glasgow, Escocia, donde se encuentra para asistir a la la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el gobernador de Nuevo León, Samuel García, arremetió contra el gobierno federal por no tener en dicha ciudad ningún pabellón u oficina, por lo que, "ante esa evidente falta de liderazgo", afirmó, "los estados y municipios tienen que hacer lo propio", para reducir las emisiones de carbono.

A través de un video, anunció su adhesión a la iniciativa "Race to Zero", pues afirmó que "Nuevo León no puede esperar a alcanzar la campaña mundial de Race to Zero, para lograr que en 2050 descarbonicemos el planeta", pues para entonces él tendría 62 y su esposa Mariana Rodríguez, 55 años de edad.

Al respecto, comentó, "Nuevo León va a poner el ejemplo, mañana daremos un anuncio muy importante de nuestro Estado, pero por lo pronto hoy les digo que en Nuevo León vamos a trabajar fuerte para lograr neutralizar el carbón que Nuevo León le da y le contribuye al planeta".

García Sepúlveda cuestionó: "La pregunta del millón es qué va a hacer la industria federal, qué va a hacer la industria local, qué van a hacer las pedreras, y qué van a hacer los ciudadanos con los carros que contaminan día y noche", ante el problema del calentamiento global.

En el mismo video recordó que dentro de las acciones que ha llevado a cabo su administración en el cuidado del medio ambiente, llegó a un acuerdo con el gobierno federal para que la Refinería de Cadereyta invierta para disminuir la contaminación en la zona metropolitana.

"Pemex va a invertir 82 millones de dólares, mil 600 millones de pesos en calderas, filtros, turbogeneración y reforestación, logrando así hasta un 95 por ciento de reducción en sus emisiones", agregó el gobernador.

Afirmó que su gobierno en tanto, reestructurará el transporte para que haya menos carros y se hará una semaforización más eficiente, además de que se buscará construir la línea cuatro del metro.

El gobierno estatal detalló que la iniciativa Race to Zero es una campaña global con la pretensión de reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resistente y sin emisiones de carbono que prevenga amenazas futuras, cree trabajos decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.