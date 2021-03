Culpa AMLO a Pfizer de atraso en vacunación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el retraso en la vacunación contra el Covid en adultos mayores fue ocasionado por la suspensión durante tres semanas de los envíos del biológico por parte de la farmacéutica Pfizer.

El Jefe del Ejecutivo federal manifestó que, como todo lo que diga se puede usar en su contra, él se protege y se vuelve conservador y añadió que la inmunización total de este sector será hasta finales de abril y no en marzo como había prometido.

"Acuérdense que nos suspendieron entregas de Pfizer tres semanas; entonces, eso atrasó, dijo el Presidente", señaló.

— ¿Movió entonces el calendario?, —se le cuestionó.

"Sí, pero yo me protejo diciendo ´finales de abril´, porque lo podemos lograr antes, pero como todo lo que diga se puede usar en mi contra, entonces nada más en estos casos me vuelvo conservador", replicó.

Expuso que el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid "es está resultando hasta ahora y adelantó que está por concretarse la llegada de dos lotes suficientes para inmunizar a todos adultos mayores —al menos con una primera dosis— y a maestros en estados en semáforo verde y amarillo.

Este lunes por la noche, en su cuenta de Twitter, aseguró que su gobierno tendrá vacunados a todos los adultos mayores de 60 años a más tardar en mes y medio, es decir, a finales de abril, cuando la meta original era a finales de marzo.

"Se cumplirá el compromiso de tener vacunados, a más tardar en mes y medio —por lo menos con una primera dosis—, a todos los adultos mayores de 60 años del país", insistió.