Cumbre conservadora no nos perjudica, al contrario nos ayuda: AMLO

Ante la realización de la Conferencia Política de Acción Conservadora, organizada por el actor Eduardo Verastegui, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que tienen todas las libertades para llevarse este encuentro y manifestó que no perjudica en nada a su gobierno, sino al contrario, le ayuda mucho a su movimiento.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que con esta reunión ayuda a seguir informando de cómo sus opositores conservadores son racistas, clasistas, corruptos y que son partidarios de la violencia

"Sabía que iban hacer en México otra reunión porque han hecho ya otras de personajes del conservadurismo en el mundo. Estuvieron aquí los de España, que se llama `Vox´ y el que fue candidato de Chile, estaban convocados con Vargas Llosa que iban a hacer algo... hubo una reunión profascista hace poco. Si viene todos esos personajes tienen todas las libertades que se garantizan en México para reunirse, para manifestarse, para expresarse.

"No nos perjudica en nada, yo diría que la contrario nos ayuda en este plan que tenemos de ir informando, orientado de cómo piensan los conservadores, de cómo son racistas, de cómo son clasistas, de cómo discriminan, de cómo son muy corruptos, de cómo no tiene escrúpulos morales de ninguna índole, de cómo son muy partidarios de la violencia, entonces todo eso nos ayuda mucho. Además es bueno el debate", dijo.