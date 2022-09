Cumplen 11 días bloqueos de tzotziles en carretera Panamericana

A-AA+

Este lunes se cumplieron 11 días desde que indígenas tzotziles mantienen dos bloqueos carreteros sobre la Panamericana, para pedir que Josefa María Sánchez Pérez, exsíndica del ayuntamiento de Teopisca, que fue disuelto a raíz del asesinato del alcalde Jesús Rubén Valdez Díaz, el 8 de junio, sea reconocida como alcaldesa.

Las protestas de los tzotziles ha traído perjuicios para miles de transportistas de camiones de carga, de pasaje y particulares que circulan por la Panamericana, entre Tuxtla y la frontera con Guatemala, que ahora tienen que usar la carretera número 101, conocida como La Angostura, que enlaza Tuxtla y Comitán, donde comuneros tzotziles de Venustiano Carranza también hacen bloqueos para hacer realizar peticiones al ayuntamiento.

Esto provocó que una empresa de transporte aéreo, que tiene sus principales clientes en la Selva Lacandona, abriera la ruta Comitán-Aeropuerto Ángel Albino Corzo, tramo de 154 kilómetros que se recorre en tres horas y 15 minutos y que en una avioneta Cessna se realiza en 25 a 30 minutos.

"Que el bloqueo no te detenga. Llega a tu destino", dice la empresa de aviación Chiapas desde el cielo, que abrió tres vuelos diarios a las 10:30, 11:30 y 12:30 horas, por un costo de mil 500 pesos, con derecho a compartir un peso de equipaje para los cuatro pasajeros de 320 kilos, para volar en una Cessna desde aeródromo de Comitán hacia el Aeropuerto Ángel Albino Corzo.

Pero a 11 días del bloqueo, el mayor perjuicio es para habitantes de la cabecera municipal de Teopisca, con una población de unos 15 mil habitantes, que han denunciado la escasez de productos de la canasta básica, así como gas LP y gasolina y dicen que hay un aumento de precios en verduras, frutas, huevo y otros productos.

Por la presencia de los tzotziles que recorren las calles de la cabecera municipal, los servicios de recolección de basura no funcionan.

También se registra una "falta de atención a servicios públicos de salud, con instalaciones de pésimas condiciones sin suficientes medicamentos ni personal que brinde atención de calidad", reseña el Comité de Derechos Humanos JCanan Lum.

Son dos bloqueos carreteros que mantienen los tzotziles, uno a la altura de La Cañada, por donde se ubica el grueso de comunidades indígenas que llegaron hace más de 40 años a Teopisca, expulsados por conflictos religiosos en San Juan Chamula, Teopisca, Huixtán y otros, donde han construido pueblos con lujosas casas de hasta cinco plantas y son quienes respaldan a la tzotzil Josefa María Sánchez Pérez, nativa del poblado Betania.

El otro bloqueo se ubica en el punto conocido como La Campana, en los límites del municipio de Amatenango del Valle.

Una vez que se traspasa los bloqueos, donde se encuentran detenidos varios camiones con productos diversos que han llegado de otros estados del país, las personas deben tomar un taxi para alcanzar el otro punto cerrado.

Por la movilización de los tzotziles, la festividad en honor a San Agustín, que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto, las actividades sociales han sido suspendidas, como la presentación de artistas, bailes, coronación de la reina y otros eventos.

La celebración será solo religiosa con misas el 27 a las 20:00 horas y el 28 a las 07:30, 12:30 y 19:00 horas. Es la primera vez que se suspende la principal festividad del pueblo en más de un centenar de años, cuentan pobladores.

Los habitantes de Teopisca que piden no ser identificados, han manifestado su molestia con la presencia de indígenas tzotziles armados que recorren las calles en las noches, lo que ha provocado temor entre las familias.

Explican que atrás de las movilizaciones de los tzotziles se busca dejar a la exsíndica Josefa María Sánchez Pérez, en el cargo, para manejar un prepuesto anual de casi 400 millones de pesos.

Mientras tanto, del presidente del concejo municipal, Luis Valdez Díaz, hermano de Jesús Rubén, nada se sabe, ya que los funcionarios municipales huyeron del lugar, ante el temor de que sean secuestrados por los tzotziles.

La alcaldía y las instalaciones del DIF permanecen cerradas con cadenas y cadenas que colocaron los tzotziles.