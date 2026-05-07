D. Trump arrecia la presión a México

Miami, Flo.- El gobierno de Donald Trump arreció este miércoles sus amenazas contra México en materia de lucha antidrogas y el presidente advirtió que "si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos".

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante un evento en la Casa Blanca por el Día de las Madres, que se celebra este domingo. Trump se vanaglorió del éxito de los ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

"El ingreso de drogas vía marítima ha disminuido 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden", dijo Trump.

El gobierno de EU advierte que está listo para actuar unilateralmente, si es necesario. "Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas", afirma la estrategia.

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"Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias". Es ahí donde viene la advertencia. "Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles", resaltó.

"Vendrán más

acusaciones"

Como corolario de estas presiones, el fiscal general interino de EU, Todd Blanche, dijo en entrevista que, tras las acusaciones que anunció la semana pasada el Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vendrán más. "Por supuesto. Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno de México y a un juez, recientemente también. Eso es algo que continuará".

Resaltó que EU tiene una "muy buena relación" con el gobierno de México, "muy positiva", pero explicó que una de las consecuencias de tener presos en EU a diversos líderes de cárteles, incluyendo Los Chapitos, Joaquín y Ovidio Guzmán, es que "algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales".