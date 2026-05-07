Ciudad de México.- Minutos antes de las 11:00 horas, un silencio inusual se apoderó de las inmediaciones del Monumento a la Revolución; fue interrumpido por el sonido de la alerta sísmica en punto de la hora. Oficinistas, vecinos y comerciantes de la colonia Tabacalera se concentraron en las zonas de seguridad, mientras que el foco de atención se centró en las maniobras de rescate urbano.

Comenzó así el Primer Macro Simulacro Nacional con hipótesis de sismo magnitud 8.2 con epicentro en Acapulco, Guerrero.

Equipos especializados operaron grúas de brazo extendido para realizar descensos verticales, simulando la extracción de personas atrapadas en las partes altas de los inmuebles que flanquean la Avenida de la República.

Sobre la avenida, se desplegaron unidades del Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en el sitio también se congregaron grupos de rescate, entre ellos Iván, paramédico de la Cruz Roja.

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En el sitio un binomio canino de la Cruz Roja participó de las labores de búsqueda y rescate en el escenario de un edificio colapsado, incluso, fue elevado en una camilla y con ayuda de grúas en el sitio.

"Ver a los helicópteros y las grúas tan cerca impone, pero también da tranquilidad saber que hay un plan. Se nota que hay mucha más coordinación entre todas las autoridades", comentó Elena, vecina de la colonia.