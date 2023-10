Damnificados de Cantaluna en Acapulco, Guerrero, exigen solución

ACAPULCO, Gro., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- A dos años del sismo del 7 de septiembre de 2021, más de 90 familias del Fraccionamiento Cantaluna en Acapulco, Guerrero, denuncian que las autoridades no les ha dado solución a sus viviendas que quedaron afectadas.

En un video que publicaron en redes sociales, representantes de este conjunto habitacional señalan que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa les adelantó que sus edificios serán demolidos en enero del año próximo, pero los afectados expresan que no cuentan con una opción donde vivir.Los vecinos son conscientes del riesgo que implica seguir habitando estos departamentos dañados, pero "no tienen a dónde trasladarse". La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) no da una solución "adecuada", refieren los habitantes del fraccionamiento."Nos han dado tres alternativas: construir en un terreno propio, comprar un terrero entre todos los vecinos o comprar una casa de 600 mil pesos, dijeron en un inicio, aunque después nos dijeron que no rebasara los 440 mil pesos", explicó Margarita Sapien Pineda, una de las vecinas de Cantaluna.Precisó que ella adquirió su departamento de contado, sin embargo, en una reunión con la Conavi se les informó que no se les iba a devolver el dinero pese a que el presidente "se había comprometido a recuperar la totalidad de los pagos otorgados"."En dos minutos de terremoto me quedé sin nada y ahora resulta que no nos pueden recuperar nada, primero nos dicen una cosa y luego nos las cambian. Lo único que queremos es recuperar nuestra vivienda. Tenemos derechos a esa vivienda y ellos se comprometieron a apoyarnos", expuso la mujer.Margarita especificó que FOVISSSTE ya empezó a devolver dinero, a quienes solicitaron crédito, pero Infonavit no quiere regresarlo y les ofreció ponerlo en un bono que será aplicado en un nuevo crédito, agregó que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) no les da ha dado alternativas, incluso algunos vecinos siguen pagando su mensualidad.Añadió que a pesar de las tres manifestaciones que ya han realizado para exigir la recuperación de sus viviendas no han sido escuchados y siguen a la espera de una solución digna.