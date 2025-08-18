logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Fotogalería

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan 11 años de prisión a los atacantes de Ciro Gómez Leyva

El juez federal dictó sentencia a Israel Jiménez Ávila y Juan Antonio Cisneros Morales

Por El Universal

Agosto 18, 2025 03:50 p.m.
A
Ciro Gómez Leyva / Foto: Especial

Ciro Gómez Leyva / Foto: Especial

El juez federal Edmundo Perusquia dictó sentencia de 11 años y un mes de prisión, así como multa de 37 mil pesos para Israel Jiménez Ávila, "El Yeye" y Juan Antonio Cisneros Morales, "Dedos" o "El Dedotes" por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en perjuicio del periodista Ciro Gómez Leyva.

El 15 de diciembre del 2022, el comunicador sufrió un atentado cuando se dirigía a su casa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la investigación se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra de la vida del periodista.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) determinó ejercer, en este caso, la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esto toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La FGR enfatizó que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo las sentencias condenatorias

Por otra parte, Erick Azael Ramos Mendoza, quien también solicitó un juicio abreviado, pero por el cambio de su defensa legal la audiencia está programada para el 29 de septiembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan 11 años de prisión a los atacantes de Ciro Gómez Leyva
Dan 11 años de prisión a los atacantes de Ciro Gómez Leyva

Dan 11 años de prisión a los atacantes de Ciro Gómez Leyva

SLP

El Universal

El juez federal dictó sentencia a Israel Jiménez Ávila y Juan Antonio Cisneros Morales

García Harfuch entrega 100 patrullas y recluta policías en Sinaloa
García Harfuch entrega 100 patrullas y recluta policías en Sinaloa

García Harfuch entrega 100 patrullas y recluta policías en Sinaloa

SLP

El Universal

García Harfuch lidera estrategias de seguridad en Sinaloa con entrega de patrullas y reclutamiento de policías

Directivos de Adidas visitarán Yalálag por plagio de huaraches
Directivos de Adidas visitarán Yalálag por plagio de huaraches

Directivos de Adidas visitarán Yalálag por plagio de huaraches

SLP

El Universal

La comunidad de Yalálag busca resolver el conflicto de plagio de huaraches con la visita de directivos de Adidas.

Voces del Pueblo piden rechazar reelección de Jenaro Villamil en el SPR
Voces del Pueblo piden rechazar reelección de Jenaro Villamil en el SPR

Voces del Pueblo piden rechazar reelección de Jenaro Villamil en el SPR

SLP

El Universal

Las críticas hacia Jenaro Villamil se intensifican por la gestión del SPR. Voces del Pueblo demandan cambios radicales en los medios públicos mexicanos.