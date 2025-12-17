logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan 14 años a autor de atentado a Ciro

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Dan 14 años a autor de atentado a Ciro

Ciudad de México.- Armando Escárcega Valdéz, alias "El Patrón", aceptó haber encabezado una célula delictiva que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en diciembre de 2022.

Por ello, fue sentenciado a 14 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, al aceptar este martes su culpabilidad en una audiencia de procedimiento penal abreviado realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Norte.

El juez federal Edmundo Manuel Perusquia Cabañas impuso la sentencia condenatoria que "El Patrón" debe cumplir en el Reclusorio Norte, sin derecho de acceder a otro beneficio procesal, debido a que el procedimiento abreviado no lo contempla.

Además, Perusquia Cabañas lo condenó al pago de una multa de 45 mil 896 pesos, y le suspendió sus derechos políticos y civiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El juez emitió el fallo condenatorio: se dicta sentencia contra Armando Escárcega Valdez, al admitir su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, con una pena de 14 años de prisión".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia
    Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia

    Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia

    SLP

    El Universal

    El fiscal de Michoacán detalla el accionamiento remoto del coche bomba en Coahuayana. Investigación en curso.

    Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre
    Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre

    Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre

    SLP

    El Universal

    José Gregorio Lastra Hermida,

    Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México
    Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México

    Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México

    SLP

    El Universal

    Kajsa Ollongren respalda proyectos de acceso a la justicia para mujeres y niñas en México.

    Guardia Nacional asegura autotanque con 20 mil litros de huachicol en Coahuila
    Guardia Nacional asegura autotanque con 20 mil litros de huachicol en Coahuila

    Guardia Nacional asegura autotanque con 20 mil litros de huachicol en Coahuila

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General de la República investiga al conductor de un autotanque con 20 mil litros de huachicol asegurado por la Guardia Nacional en Coahuila.