Dan 14 años a autor de atentado a Ciro

Ciudad de México.- Armando Escárcega Valdéz, alias "El Patrón", aceptó haber encabezado una célula delictiva que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en diciembre de 2022.

Por ello, fue sentenciado a 14 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, al aceptar este martes su culpabilidad en una audiencia de procedimiento penal abreviado realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Norte.

El juez federal Edmundo Manuel Perusquia Cabañas impuso la sentencia condenatoria que "El Patrón" debe cumplir en el Reclusorio Norte, sin derecho de acceder a otro beneficio procesal, debido a que el procedimiento abreviado no lo contempla.

Además, Perusquia Cabañas lo condenó al pago de una multa de 45 mil 896 pesos, y le suspendió sus derechos políticos y civiles.

El juez emitió el fallo condenatorio: se dicta sentencia contra Armando Escárcega Valdez, al admitir su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, con una pena de 14 años de prisión".