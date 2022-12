Dan alta médica a niña mordida por murciélago en Oaxaca

A-AA+

OAXACA, Oax., diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- La más pequeña de las niñas que fue mordida por un murciélago en una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca y que se mantenía hospitalizada bajo manejo médico de rabia fue dada de alta este viernes, luego de no presentar sintomatología de esta enfermedad viral que se considera con una tasa de mortalidad del 100 %, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo anterior fue informado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dependencia que aseguró que el alta médica de la niña de dos años se autorizó tras nueve días de haber estado en observación en el Hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso", de la ciudad de Oaxaca, tras ser mordida por un animal silvestre.

La pequeña es una de los tres menores de edad, dos niñas y un niño, originarios de la localidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo Texmelúcan, en la Sierra Sur, quienes fueron atacados en días pasados en su domicilio.

"La paciente presentaba una lesión en el brazo derecho a nivel del codo, por lo cual se le otorgó valoración médica por las especialidades de infectología, pediatría y neurología; además se le realizaron estudios epidemiológicos, así como profilaxis post exposición con vacuna antirrábica e inmunoglobulina", informaron los SSO.

Según las autoridades de salud, durante su estancia en el hospital la niña se mantuvo en aislamiento y vigilancia médica, sin presentar sintomatología asociada al virus rábico.

"Al no presentar daños a su salud, continuará su vigilancia ambulatoria con datos de alarma, hasta completar el esquema de vacunación correspondiente, como medida preventiva, el cual se le aplicará en su comunidad", agregó la dependencia estatal en un breve comunicado.

El alta de la pequeña se da dos días después de la muerte del niño de siete años, mientras que la tercera paciente pediátrica, la hermana mayor de ocho años, se mantiene en estado crítico y es apoyada con ventilación mecánica y con medicamento para mantenerla estable.

Hace tres días, el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell Ramírez, señaló que en México no existe alerta sanitaria por estos probables casos de rabia humana que se registraron en esta comunidad de Oaxaca.

En tanto, los SSO informaron que una de las pruebas rápidas de los niños mordidos por un murciélago dio negativa a rabia; sin embargo, aún se esperan los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

De acuerdo con Juan Luis Mosqueda, investigador, especialista en Medicina Interna e Infectología, aunque la tasa de mortalidad de la rabia en humanos es prácticamente del 100%, ésta puede ser prevenida, pues cuando alguien es mordido por un animal con rabia, el virus entra en la herida y viaja por los nervios hacia la médula espinal y el cerebro, proceso que puede durar días o semanas.

"Este tiempo que dura el virus en llegar al cerebro, nos permite prevenir después de la mordida".