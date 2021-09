Dan amparo a menor de 12 años de Yucatán para vacunarse contra Covid

MÉRIDA, Yuc., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Jueza Tercero de Distrito, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, emitió un plazo de 96 horas para que se determine fecha y hora en la que se aplicará la vacuna del Covid-19 a una menor de 12 años de edad en Yucatán, luego de que sus padres presentaron un amparo para tal efecto.

La abogada Isiana Navarrete Consuelo, quien es compañera de su colega Marco Antonio Núñez Ancona, titular del despacho Núñez, Matú y Asociados, ambos trabajan de manera conjunta en este caso, señalaron que el proceso legal se encuentra en audiencia.

Este día, la abogada acudió a las instalaciones del Juzgado Tercero, en donde se espera ya el resolutivo que dictaminará la jueza Domínguez Aguilar, en el que se sabrá con certeza la fecha, hora y lugar, en donde se le aplicará la vacuna a la menor yucateca.

Como se recordará, el lunes pasado, el Juzgado Tercero de Distrito, resolvió en favor de la menor, la demanda de amparo que promovió el pasado miércoles 25 de agosto, el cual se dio como una cuestión de Pro bono.

La abogada confió en que el resultado sea positivo y manifestó que solamente es cuestión de tiempo de que lo determine la Juez, porque la suspensión provisional que se les concedió el pasado lunes estaba muy a favor.

"Vamos a ser el tercer estado en todo el país en lograr que se vacune a una menor en juicio de amparo", enfatizó.

No obstante, indicó seguir muy al pendiente de lo que digan las autoridades señaladas como responsables, ya que se determinará la fecha certera en que se llevará al cabo la vacunación.

Agregó que también lo estará, en el cómo van a responder las autoridades de la Secretaría de Salud, de Bienestar, de Correcaminos, y todas las que estén involucradas con este caso.

A decir de la abogada, aclaró en este momento que, su despacho no cuenta con otros amparos de esta misma índole, solamente, precisó, son acercamientos de varios padres de familia que se encuentran preocupados y que, de igual forma, quieren que se les vacune a sus menores.

Los exhortó a esperar el resultado de este caso, porque advirtió, "es el primero y va a marcar un precedente. Los padres se están acercando, sobre todo, para desahogar algunas dudas, no necesariamente pidiendo el amparo, pero sí resolviendo dudas".

"Y como es terreno completamente nuevo, no sabemos lo que va a pasar, no se había hecho antes, no se había vivido una situación así, entonces, estamos en espera de cómo procederá este caso actual y dependiendo de cómo resuelva la juez, se marcará un precedente para que otros menores puedan ser también atendidos", destacó.

"Por el momento, les estamos brindando asesoría de cómo está el caso, porque realmente lo que estamos haciendo es una labor social y lo que pretendemos es ayudar a los padres de familia en la pandemia, darles un tipo de seguridad y certeza de que sus hijos pueden ser vacunados", puntualizó.