Dan de alta a 31 personas tras accidente en Metro de CDMX

La titular de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, informó que ya fueron dados de alta 31 personas que sufrieron lesiones tras el colapso de la Línea 12, por lo que hay 38 personas hospitalizadas.

Asimismo, indicó que se sumó una persona más fallecida por este incidente, por lo que el número de decesos es de 25.

La funcionaria comentó que todos los familiares reciben acompañamiento de la Ciudad de México por medio del DIF y la Comisión de Víctimas, e hizo un llamado a los que no han recibido este apoyo a que se comunique a Locatel al 5556581111.

Habilitan sitio de personas fallecidas, hospitalizadas y no localizadas.

Cerca de las 22:12 horas del lunes 3 de mayo un tramo de la Línea 12 del Metro se desplomó al paso de un convoy con pasajeros; el resultado, decenas de muertos y heridos.

Luego de 24 horas del aparatoso hecho, la fiscalía de la CDMX dio a conocer la lista de las 25 personas que fallecieron tras el desplome.

Los dos últimos vagones del tren cayeron desde una altura de unos 11 metros equivalentes a cuatro pisos. Abajo también hubo tragedia: autos quedaron aplastados con sus tripulantes bajo los escombros de la estructura.

Ante estos hechos, el gobierno capitalino habilitó un portal para informar sobre las personas fallecidas, hospitalizadas y no localizadas. También se incluyó una lista de las personas que ya se encuentran con sus familiares.

Lista de personas fallecidas

1.- José Luis Hernández Martínez de 60 años

2.- Juan Luis Díaz Galicia de 39 años

3.- Melitón Velasco López de 46 años

4.- Angélica Segura Osorio de 44 años

5.- Liliana López García de 37 años

6.- Mario Alberto Bautista Sánchez de 25 años

7.- Immer del Águila Pineda de 29 años

8.- Miguel Ángel Vázquez Castellanos de 24 años

9.- Christian López Santiago de 41 años

10.- Jesús Baños García de 28 años

11.- Lorenzo Islas Cruz de 60 años

12.- Brandon Giovanny Hernández Tapia de 13 años

13.- Alejandro Mendoza Vega de de 53 años

14.- Sergio Valentín Rodríguez de 61 años

15.- Carlos Emmanuel Pineda Bernal de 38 años

16.- Santos Reyes Pérez de 31 años

17.- Evaristo Lucas Santiago de 23 años

18.- Gildardo Rodríguez Galicia de 53 años

19.- Nancy Lezama Salgado de 23 años

20.- Gabriel Ramírez Medina de 31 años

21.- René Jorge García Méndez de 71 años

22.- Idelfonso Barrios Castañeda de 47 años

23.- Ismael Salazar Juárez de 42 años

24.- Miguel Ángel Espinoza Flores de 41 años

25.- José Juan Galindo Soto de 34 años



Investigación

En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación a fondo; dijo que no habrá impunidad y respaldó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo: "Vamos a hacer lo que la jefa de Gobierno considere conveniente, la vamos a respaldar en todo", afirmó. Por la tarde, declaró tres días de luto por el lamentable accidente.

La jefa de Gobierno informó que una empresa externa y la fiscalía local realizarán los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente que dejó 25 personas muertas y 68 hospitalizadas hasta el reporte de las 19:00 horas de ayer. Dijo que todos los días se da mantenimiento a la línea, que el año pasado se hizo una revisión estructural, y rechazó que se hubiera reportado algún hundimiento.

La fiscalía capitalina dio a conocer que abrió cinco carpetas de investigación relacionadas con los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos.