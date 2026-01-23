logo pulso
Dan de baja a cuatro elementos de Semar

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
PUEBLA, Pue.- El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que van cuatro elementos dados de baja y detenidos por el caso de huachicol fiscal en la institución.

Sobre la situación de los hermanos Farías Laguna, relacionados también con huachicol fiscal, el secretario de Marina dijo que "están dados de baja".

"De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones tiene que ser dada de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal", dijo el almirante Morales en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de ayer en la Escuela Militar de Sargentos.

Comentó que cuentan con 15 días para poner sus recursos de revisión. "Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen".

En otro caso, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que definir una investigación contra Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por presunto huachicol fiscal.

La Mandataria dijo que no tenía conocimiento del caso de Martínez, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"También se le señala por el grupo delictivo La Barredora", se le dijo a la Mandataria.

"No tenía conocimiento de lo que estás mencionado, no conozco que haya una investigación en este caso, pero en todo caso la fiscalía tendría que mencionar si en efecto hay una investigación", respondió.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aceptó que el huachicol no está controlado.

"No es un trabajo terminado, es algo que tenemos como prioridad por instrucción de la Presidenta en todo el país", dijo.

En la Escuela Militar de Sargentos, aseguró que ha habido "varias acciones" contra este tipo de delito.

