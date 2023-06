Dan derecho de réplica a Xóchitl Gálvez para acudir a "la mañanera"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL). - Un Juzgado en Materia Civil, de la Ciudad de México, otorgó un amparo a la senadora Xóchitl Gálvez reconociendo su derecho de réplica para que pueda acudir a la conferencia matutina.

"Usted dijo que, si una autoridad se lo instruía, usted me daría ese derecho de réplica, así que vaya poniéndole fecha, yo estoy bien puesta para ir a su mañanera", comunicó la senadora por medio de un video en el que describió: "¡Que me vayan preparando los micrófonos!".

La senadora solicitó este derecho el 5 de diciembre del 2022, luego de ser mencionada en "la mañanera" en donde el presidente contó que cuando Xóchitl Gálvez fue candidata al gobierno de Hidalgo, dijo que quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, las conferencias matutinas que ofrece el presidente desde Palacio Nacional "son espacios de transparencia y rendición de cuentas; por lo cual, ese ejercicio trasciende a lo estrictamente informativo".

Señalan que en este espacio se habla de personajes concretos, tal es el caso de Gálvez, por lo que consideran que de no brindar el Derecho de Réplica a quien lo reclamó traería como consecuencia "una desinformación a la sociedad".