Dan golpe a Cárteles Unidos; detienen a ocho

Ciudad de México.- Ocho presuntos integrantes de Cárteles Unidos, entre ellos Jesús Mendoza Castillo, alias "Gallo", "Serrucho" o "Licenciado", uno de sus líderes, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en los estados de Michoacán y Puebla.

En el marco de una investigación contra el grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con el gabinete de seguridad, ejecutaron nueve órdenes de cateo en domicilios utilizados por esta célula.

En dichas diligencias, los agentes ministeriales detuvieron a Jesús Mendoza Castillo, "Gallo", "Serrucho" o "Licenciado", probable líder del grupo criminal, así como a Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.

Les aseguraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, posible narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos, así como los inmuebles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó que derivado de trabajos de inteligencia en distintas fases, se estableció que los sujetos detenidos se dedicaban al trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico.