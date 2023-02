Dan más de 80 años de cárcel a agresor sexual del hermano de Fátima

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia máxima de 88 años y 10 meses de prisión en contra de Álvaro "N", uno de los dos agresores sexuales del medio hermano de la niña Fátima, asesinada en febrero de 2020.

Sonia López, tía de las víctimas, señaló en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que lograron obtener este fallo en enero pasado.

José Luis, padre biológico de Fátima y padrastro del menor agredido, aún no es sentenciado pues no inicia su juicio.

Álvaro "N", compadre de José Luis "N", también agredía sexualmente al menor, hechos que la familia conoció después del feminicidio de la menor en la alcaldía Xochimilco, cuando Mario "N" y Giovana "N", la secuestraron y asesinaron.

Advierten red de pederastia

Este es el primer fallo favorable para las víctimas indirectas, quienes acusaron que la fiscalía capitalina no quería investigar una supuesta red de pederastia relacionada con ambos casos.

Y es que tanto los feminicidas de Fátima como Álvaro y José Luis, se conocían, eran todos amigos.

Sonia dijo que así como consiguieron esta sentencia, pelearán por la máxima en contra del padre y de los feminicidas.

Acusó que el DIF se niega a entregar el expediente para el juicio civil para obtener la custodia del menor.