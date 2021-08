Dan prisión preventiva a dos hermanos por feminicidio en Oaxaca

OAXACA, Oax., agosto 14 (EL UNIVERSAL).- Un Juzgado de Control ordenó auto de vinculación a proceso contra dos personas del sexo masculino (hermanos) identificadas como B. P. C. y G. P. C., como probables responsables del delito de feminicidio, contra A. R. C., mujer de la tercera edad asesinada el pasado 6 de agosto en Huautla de Jiménez, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Tras el crimen ocurrido en el Callejón Héroes de Chapultepec, en el barrio Huate de es comunidad Mazateca de la región Cañada de Oaxaca, considerada Pueblo Mágico, colectivas feministas exigen justicia para la mujer de 94 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación 26031/FNSC/HUAUTLA/2021, el 6 de agosto de 2021, familiares de la víctima hallaron el cuerpo de la mujer en el interior de su domicilio, ubicado en inmediaciones del barrio Huate de Huautla de Jiménez.

En su página de Facebook, Marea Verde Oaxaca manifestó su indignación por el feminicidio de "Marcelina", como conocían en la población a la mujer, quien fue asesinada en el interior de su domicilio.

Tras las diligencias correspondientes, la Fiscalía determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de vías aéreas superiores.

La FGEO inició la investigación bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio en el estado de Oaxaca, logrando aprehender el pasado 9 de agosto a los dos probables responsables, quienes fueron presentados ante el Juzgado de Control.

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la Vicefiscalía General de Control Regional, el Juez en turno determinó vincular a proceso a los hermanos B. P. C. y G. P. C., imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó tres meses para el cierre de investigación complementaria.

En tanto, el grupo Mujeres Mazatecas que miran a favor de la tierra exigió a través de redes sociales que se aplique el peso de la ley contra los responsables.

De acuerdo con el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, hasta el 9 de agosto, han asesinado a 51 mujeres de manera violenta en territorio estatal en lo que va del año.