Dan prisión preventiva a pareja que robó a niña hace 27 años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- "Ella va a ser su nueva hermana", fue lo que dijo Antonio Martínez luego de robarse al lado de su esposa Patricia Velázquez a la niña Juana Bernal en 1995. Hoy tras 27 años, ambos se quedarán en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte y Santa Martha Acatitla.

En audiencia inicial, los imputados fueron presentados ante un juez quien calificó de legal la detención ocurrida el lunes por el delito de desaparición de persona cometido por particular agravado.

El Ministerio Público, Luis Trejo, formuló la imputación por dicho delito cuando la víctima tenía 3 años.

Los abogados de los imputados solicitaron el término de las 144 horas para resolver su situación jurídica, por lo que será el próximo viernes a las 12:00, cuando se reanude la audiencia de control.

Fuentes judiciales dijeron que los imputados declararon que en el año de 1995 se encontraron a la niña en el Mercado de Toluca sucia y que ellos le dieron educación y techo.

En el interrogatorio por parte de la fiscalía, se acreditó que tanto Antonio como Patricia obligaban a la menor a cocinar y la golpeaban.

La mamá biológica, Lorena Ramírez, dijo al juez llorando que cuando le robaron a su hija, un año después su papá murió y después su mamá, es decir, los abuelos de la menor, quienes sufrieron al no saber el paradero de la menor. Después murió su esposo, papá de la víctima, al no saber nada de su hija.

Y es que, el 1 de octubre de 1995 Juana Bernal o Rocío Martínez, fue robada en el Bosque de Chapultepec, justo en la salida que da al Paseo de la Reforma.

De acuerdo con el expediente, Antonio tomó por la cintura a la menor y se la llevó, ahí le dijo que él era su nuevo papá.

Luego la llevaron a un domicilio en la colonia San Pablo Autopan en Toluca en donde la sometieron a hacer labores domésticas.

Tras 27 años los estudios genéticos de la FGJ lograron que la víctima se encontrara con su verdadera madre.