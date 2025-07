Dan protección a árboles en CDMX

Ciudad de México.- Declarar árboles patrimoniales a algunos ejemplares de la Ciudad de México por su valor histórico, ambiental o cultural es una iniciativa “inteligente” que podría ayudar a recuperar su valor como esculturas vivas y motivar a la ciudadanía a involucrarse en su cuidado y protección, coinciden algunos expertos.

“Lo que no se conoce no se cuida”, advierte Ivonne Olalde Omaña, del Instituto de Biología de la UNAM, por lo que señala que convocar a que la gente los reconozca es darles la importancia de que no son sólo parte del mobiliario urbano, sino que son organismos vivos que representan una parte de la historia de esta Ciudad y de su vegetación.

La experta en árboles y plantas nativas considera que es importante reconocer en este listado sobre todo a árboles nativos, pues señala que el laurel de la India al que habitantes de la alcaldía Benito Juárez nombraron Laureano —y que está incluido en la lista de 12 árboles que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) nombró patrimoniales— no es una especie mexicana.

“Siempre decimos que México es un país megadiverso y debemos cuidar las cosas que se dan de manera natural aquí. Eso es importante. Si ya estamos reconociendo individuos que tengan historia, importancia cultural, etcétera, qué mejor que sean organismos nativos. Yo creo que esto se va a ir un poquito por votación, porque, por ejemplo, este árbol del que se hizo mucho ruido últimamente, que llamaron Laureano, un ficus laurel de la India que está en Benito Juárez, me parece que es una especie que no es mexicana. Qué bien que la ciudadanía tome partido para protegerlo, pero es una especie no nativa”.

Saúl Alcántara, especialista en arquitectura del paisaje de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que esta declaratoria, por ejemplo, en el caso del ahuehuete de Santa Catarina (Azcapotzalco) es “verdaderamente emblemática” por la historia del propio ejemplar y su trascendencia para este punto de la Ciudad.

La convocatoria para nominar más árboles patrimoniales de la Ciudad de México sigue abierta a través de la página de la Secretaría del Medio Ambiente.