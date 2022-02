Dan revés a Robles;seguirá en la cárcel

Ciudad de México.- El juez de Control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, dio nuevamente un revés a Rosario Robles Berlanga, al determinar que el delito de uso indebido del servicio público por el que está procesada desde 2019 sigue vigente y no ha prescrito.

De esta manera, la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá en prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha, en la Ciudad de México, sujeta a proceso por el caso de la Estafa maestra.

En la audiencia semipresencial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez Villar Ceballos, quien estuvo en videoconferencia desde su domicilio, declaró infundados los argumentos de la defensa de Robles Berlanga de que el delito está sobreseído, ya que el uso indebido del servicio público sólo cambió de denominación a ejercicio ilícito del servicio público y existía cuando la imputada cometió la omisión en el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante convenios con universidades.

Esto, contrario a la expuesto por la defensa de Robles Berlanga, que argumentó que el artículo 214 del Código Penal Federal, referente al uso indebido del servicio público, fue derogado y su defendida debía ser juzgada conforme a la norma vigente.

Dado que con esta audiencia ya no había más recursos jurídicos pendientes por resolver, el juez Villar Ceballos tenía la intención de declarar la apertura del juicio oral contra Robles Berlanga y establecer fecha de audiencia, con la advertencia de que ya no se podría frenar.

Sin embargo, luego de sostener una reunión privada con su defendida en la sala de audiencia, el abogado Epigmenio Mendieta anunció que interpondrán un amparo para revisar la constitucionalidad del delito de uso indebido del servicio público, por lo que, de esta manera, frenó la intención del juez de declarar abierta la etapa del juicio oral, algo que no se esperaban.

"No compartimos el criterio del juez de Control, al momento de declarar que el artículo 214 del Código Penal Federal no se encuentra derogado el análisis que hace, me parece, violenta no solamente los derechos humanos, sino los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el juez ha decidido que la Constitución vigente no le resulta aplicable a Rosario Robles, sino la de otro momento, la de 2015", indicó el abogado.