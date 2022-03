Danna Paola, la víctima más pequeña de la ABC cumplió XV Años

HERMOSILLO, Son., marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Danna Paola Villarreal Montaño, la niña más pequeña que resultó con graves quemaduras en su cuerpo en el incendio de la Guardería ABC, en junio del 2009, cumplió XV Años. Su familia y los sonorenses celebran su vida.

Danna Paola nació el 17 de marzo de 2007, es hija de Marisol Montaño Estrada y Francisco Villarreal Jáuregui; sólo tenía dos años y tres meses cuando la alcanzó la tragedia que le marcó la vida y su pequeño cuerpo.

Por la forma en la que se aferró a la vida, como enfrenta la adversidad y avanza con firmeza a pesar de la circunstancia, ha hecho de Danna Paola un ejemplo de supervivencia y que su principal admiradora sea su propia madre.



---Danna ha sido muy fuerte, luchona, valiente

"Les contaré una bella historia. Un día como hoy nació una niña con unos ojazos grandes, hermosos, con unas pestañas largas, pesando 3.800 kilogramos, midiendo 52 centímetros", expresó la señora Montaño en sus redes sociales.

Prosiguió: "Una niña que llegó a darle más sentido a nuestras vidas (la que me quitó mi lugar con mi mamá y papá), una niña bailadora -reguetonera- desde chiquita, hablantina, correlona, ocurrente, divertida y haciéndonos reír con sus caras de ocurrente".

"A sus 2 añitos como todos saben emprendió una lucha, ha sido muy fuerte, luchona, valiente y siempre con su mejor ánimo y sonrisa".

"Y ante ello nunca me dijo no quiero o no puedo, porque esas palabras para ella no existen, creo que hemos hecho un magnífico equipo entre su papá, hermano, mis papás, sus terapeutas,doctores y las personas más cercanas".

Los que hemos disfrutado, aplaudido sus logros, también sus caídas, pero nos sacudimos y salimos adelante, siempre dándole ánimos y demostrándole amor hacia ella.

"Nunca te canses, sigue siempre puro pa´lante como lo has venido haciendo.

Dichosos y bendecidos somos con tu vida y los que te disfrutamos".

"Llegó el gran día esperado y súper planeado, Wooww, ya una adolescente Pero para nosotros siempre serás nuestra niña. Felices XV Años Danna Paola te súper mega amamos".

La ceremonia de Danna Paola se celebró en Villa Cantabria, Hermosillo, donde se realizó una misa de acción de gracias.



---Médicos decían que no podría caminar, ni hablar

La celebración de los XV Años de Danna Paola emociona y conmueve a los sonorenses por su lucha por la vida; el incendio de la guardería ABC le dejó lesiones incapacitantes de por vida.

Es una de las víctimas del siniestro de la estancia infantil, ocurrido el 5 de junio del 2009; se encontraban 176 bebés y 50 adultos.

El saldo fue de 49 menores muertos y 106 lesionados, entre ellos 24 pequeños, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en el 80% de sus cuerpos.

Danna Paola sufrió quemaduras en el 47% de su cuerpo, la amputación de nueve dedos y la inhalación de tóxicos le provocaron daños visibles en su piel, en el cuero cabelludo y una lesión del 40% de su cerebro.

A consecuencia de las quemaduras, no pudo caminar por más de dos años. Vivió operación tras operación donde se le extrajo piel para injertos y rehabilitación de tejido. Ha sido sometida a innumerables operaciones.

Las afectaciones cerebrales le provocan movimientos involuntarios o reflejos nulos que a veces la hacen tropezar o caer.

Los médicos dijeron a sus padres que no podría caminar, ni hablar, pero hoy, con constancia en la rehabilitación, su perseverancia y amor por la vida, se ha convertido en la luz, en el gran orgullo de sus padres y de sus seres queridos.

"Gracias dios, gracias vida... Se llegó el día más esperado.. mi reina, ya sus XV. Un día mágico y magnífico", compartió Marisol Montaño, con fotografías y videos del evento donde Danna Paola lucía feliz.

Agradeció también a familiares y amigos "por estar presentes en este día tan lleno de diferentes emociones y también de lágrimas, pero de felicidad, de agradecimiento a mi Dios y a mi virgencita por permitirnos estar en una de las etapas más bonitas de nuestra princesa".