Dante Delgado llama a AMLO "pirata", tras destapar a Xóchitl Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL). - El senador y líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, calificó como un "pirata" al presidente Andrés Manuel López Obrador porque –dijo- fue él quien destapó a Xóchitl Gálvez, el martes pasado, como la candidata del frente opositor rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

"Yo pensé que habíamos sido nosotros en el programa de Mario Maldonado (columnista de EL UNIVERSAL), lo dije el martes de la semana pasada, pero así es Andrés, siempre piratea todas las ideas de otros, es un buen pirata, Andrés el pirata", ironizó.

En entrevista, el legislador rechazó que en su partido se abran espacios para los aspirantes de otros grupos políticos para los comicios del próximo año, porque en su instituto político están enfocados en un programa de gobierno, no en hacer declaraciones.

"Mientras nosotros trabajamos ellos declaran, y esa es la diferencia, y es parte del problema, muchos creen que la política es declarar no hacer, por eso el Presidente anda tan aturdido, todos los días habla y no le dedica tiempo a bien gobernar, y los partidos tradicionales que muchos quieren ver como la oposición, ya no lo es, porque una y otra vez la sociedad les dice que no los quiere de oposición".

Criticó que el titular del Ejecutivo ha actuado permanentemente como líder político, quien, en lugar de concitar a todos, tomó la decisión de hablarle nada más a una parte que le interesa y a la otra la agravia y la ofende.

"Él sabe que la única oposición que tiene enfrente y además le va a ganar el año que entra es Movimiento Ciudadano y lo vamos a hacer".

Sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong y otros destacados priistas, a quienes llamó amigos, dijo que "tal vez" podría tener cabida en Movimiento Ciudadano, pero no hemos platicado sobre el tema, "lo digo con absoluta franqueza, ni sería elegante que en este momento eso se ventile, ni por parte de ellos, ni por parte nuestra".

Aseguró que su partido es el único que ha respetado la ley electoral y tendrá candidato presidencial conforme lo marca la ley en la materia.

"En los dos casos (Morena y frente opositor) desde mi punto de vista hay simulación... nosotros tendremos, el próximo viernes 14 de julio el Consejo Nacional y tendremos reuniones previas de la Comisión Operativa Nacional, de la Comisión Permanente y de la Coordinadora Ciudadana Nacional, donde vamos a ir integrando el consenso para definir las reglas que habrán de operar en términos de la ley para el proceso que empieza en Noviembre".

"Nosotros hemos dicho, nos permitirá el 5 de Diciembre, tener la candidatura institucional de Movimiento Ciudadano que habrá de registrarse posteriormente en términos de la legislación electoral".

Rechazó que los ponga en desventaja el ajustarse a los tiempos que establece la ley electoral, porque su candidata o candidato es ampliamente conocido en México y tiene una ventaja:

"Vamos a llevar adelante la mejor propuesta de gobierno y además tendremos la mejor estrategia de comunicación política frente a las viejas formas y arcaicas formas de participación política de Morena y de su líder que es el Presidente y a la desubicación permanente de los partidos tradicionales, que la verdad dan pena ajena sus planteamientos políticos".