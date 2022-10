Darán a conocer este viernes quien sustituirá a Clouthier en Economía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo de la Secretaría de Economía fue en los mejores términos e informó que mañana viernes dará a conocer el nombre de la persona que la sustituirá.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que no quiso dar a conocer quién va a sustituir a Tatiana Clouthier esta mañana en su conferencia matutina por respeto a ella y afirmó que la idea era hacerlo un homenaje "pero ya lo tomaron de otro manera" al criticarse en redes sociales que el mandatario federal no respondió al abrazo que le dio su ahora exsecretaria.

El presidente López Obrador aseguró que platicó con Tatiana Cloutihier sobre su renuncia desde julio.

"Fue en los mejores términos, ella habló (en su carta) de julio, lo hemos venido platicando...es julio, agosto, septiembre, de tiempo atrás hemos venido hablando del tema.

"Vamos a esperar mañana, se va a dar conocer quién va sustituirla. Hoy no era conveniente por respeto a ella, hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera", dijo.

Al preguntarle si será mujer o hombre quien sustituirá a Tatiana Clouthier, el presidente López Obrador evitó darlo a conocer.

"Ya vamos a dar a conocer mañana a quién va a sustituir a Tatiana. No, porque vamos respetar, ahora sí no voy a decir si es hombre o mujer", comentó.